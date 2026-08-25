Manisalı file gençleri Anadolu Yıldızlar Ligi'nde ikinci oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda Manisa’yı temsil eden Erkek İl Karması, turnuvayı Türkiye ikincisi olarak tamamladı. Takım, grup ve yarı final müsabakalarını namağlup geçirerek Türkiye Şampiyonası etabına yükseldi.

turnuvada yolculuk:

Manisa Erkek İl Karması, organizasyon boyunca gösterdiği disiplinli oyun ve güçlü mücadele ile dikkat çekti. Grup aşamasından yarı finale kadar elde edilen başarılar, finale taşınan istikrarlı performansla birleşti ve takım final etabını ikinci olarak bitirdi. Elde edilen derece kentte sevinçle karşılandı.

il müdürünün değerlendirmesi:

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. Öztürk, "Anadolu Yıldızlar Ligi’nde Manisa’mızı başarıyla temsil eden Erkek Voleybol İl Karmamızın elde ettiği Türkiye ikinciliği bizleri gururlandırdı." ifadelerini kullandı ve antrenörler Hakan Aşkın ve Rıdvan Hacıoğlu ile emeği geçen herkesi kutladı. İl müdürü, genç sporcuların gelecekte daha büyük başarılara ulaşacağına inandığını belirtti.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN ANADOLU YILDIZLAR LİGİ (ANALİG) VOLEYBOL ERKEKLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA MANİSA’YI TEMSİL EDEN ERKEK İL KARMASI, RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKARAK TÜRKİYE İKİNCİLİĞİNİ ELDE ETTİ.