Kartepeli genç karateci Hayrunisa Sadan'dan +54 kiloda Türkiye şampiyonluğu

Hayrunisa Sadan +54 kiloda Türkiye şampiyonu

Afyonkarahisar'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Şampiyonası finallerinde Kartepe Belediyespor sporcusu Hayrunisa Sadan +54 kilo kategorisinde tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye birinciliğine ulaştı. Finallerde elde edilen bu bireysel başarı, sporcunun bölge turnuvalarındaki performansını ulusal düzeyde taçlandırdı.

Kocaeli'yi temsil eden sporcuların yolculuğu:

Gençlik ve Spor Bakanlığı organizasyonunda gerçekleştirilen il karması seçmelerini başarıyla geçen Cemre Birce Özcan ve Hayrunisa Sadan, Kocaeli kıyafetleriyle final tatamisine çıkma hakkı kazandı. Seçmelerde gösterdikleri performans, iki sporcunun da ulusal sahnede boy gösterebileceğinin işareti oldu.

Takım başarısı ve şehrin katkısı:

Hayrunisa Sadan'ın bu turnuvadaki altın madalyası, Kocaeli il takımına önemli bir puan katkısı sağladı ve takım, turnuvayı Türkiye genelinde üçüncü olarak tamamladı. Bu sonuç, bölgesel altyapının ve kulüp desteğinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Kartepe Belediyespor bünyesindeki sporcuların elde ettiği bu başarı, kulübün yerel ve ulusal düzeydeki varlığını güçlendirirken, genç sporcuların gelişimine yönelik yatırımların da etkisini ortaya koydu. Önümüzdeki dönemlerde benzer organizasyonlarda Kocaeli temsilcilerinin performansı takip edilecek.

AFYONKARAHİSAR'DA DÜZENLENEN ANADOLU YILDIZLAR LİGİ (ANALİG) KARATE ŞAMPİYONASI FİNALLERİNDE MÜCADELE EDEN KARTEPE BELEDİYESPOR SPORCUSU HAYRUNİSA SADAN, +54 KİLODA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU. TURNUVADA KOCAELİ İL KARMASI DA TAKIM HALİNDE ÜÇÜNCÜLÜK ELDE ETTİ.