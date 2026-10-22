Genç objektiflerden Muğla'nın günlük yaşamına yeni bakış

Gençlerin bakışı lensle şekilleniyor

Muğla'da düzenlenen fotoğrafçılık eğitimleri, gönüllü gençlere yönelik sürdürülen disiplinli bir programla devam ediyor. Eğitimlerde katılımcılar, temel teknik bilgilerden kompozisyona kadar fotoğraf sanatının farklı yönlerini öğrenirken, gözlem güçlerini ve anlatı kurma becerilerini de aynı anda geliştiriyor.

Eğitimde öne çıkan kazanımlar:

Program boyunca gençler; ışık, kadraj, açı ve hikâye oluşturma gibi fotoğrafçılığın temel unsurlarını uygulamalı olarak öğreniyor. Bu süreç, sadece teknik yetkinlik kazandırmakla kalmıyor; katılımcıların çevresindeki olayları ve gündelik yaşamı kendi bakış açılarıyla yorumlayıp fotoğraflarla ifade etmelerini sağlıyor.

Uygulama ve ifade alanı:

Eğitimler pratik çekimlerle destekleniyor; gençler öğrendiklerini saha çalışmalarıyla pekiştiriyor ve farklı mekanlarda anı yakalamanın deneyimini yaşıyor. Ortaya çıkan kareler, bireylerin duygusal ve estetik bakışlarının yanı sıra gözlem yetilerindeki gelişimi de gösteriyor. Bu sayede fotoğraf, gençler için bir ifade aracı ve kişisel gelişim platformuna dönüşüyor.

Programın hedefleri arasında gençlerin sanata yönelik ilgisini artırmak, özgün bakış açıları kazandırmak ve fotoğraf aracılığıyla kendilerini daha net ifade etmelerini sağlamak bulunuyor. Süreç, katılımcılara sadece teknik kazanım değil, aynı zamanda günlük yaşamı yeniden görmek ve anlatmak için bir yöntem sunuyor.

GENÇLER FOTOĞRAFÇILIK EĞİTİMİYLE KENDİ HİKÂYELERİNİ KARELERE SIĞDIRIYOR