Uzlaşma sonrası tehdit soruşturması tekerlekli sandalye bağışıyla sonuçlandı

Uzlaşmayla suç dosyası barışçı bir çözümle tamamlandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tehdit suçundan yürütülen soruşturmada taraflar, adli sürecin uzlaştırma mekanizmiyle sonuçlanmasını tercih etti. Uzlaştırma sürecini yürüten kişi, dosyada görev alan uzlaştırmacı Arzu Güven oldu.

Olayın seyri:

Soruşturma kapsamında uzlaştırmacı Arzu Güven ile müşteki N.A. ve şüpheli Ö.K. arasında görüşmeler gerçekleştirildi. Yapılan görüşmeler sonucunda taraflar, şikâyetin devamı yerine somut bir edim üzerinden anlaşma sağlama kararı aldı.

Bağışın teslimi:

Uzlaşma kapsamında taraflar, bir adet tekerlekli sandalye bağışlanması konusunda mutabakata vardı. Bağışlanan bir adet tekerlekli sandalye, müşteki N.A. ve uzlaştırmacı Arzu Güven tarafından İlkadım ilçesindeki yaşlı bakım evi yetkililerine teslim edildi.

Tarafların karşılıklı uzlaşmasıyla sonuçlanan bu uygulama, adli süreçlerin uzlaştırma yoluyla çözülmesine dair örnek bir işlem olarak kayda geçti. Olayla ilgili soruşturma belgeleri ve uzlaşma hükümleri dosyada muhafaza ediliyor.

SAMSUN’DA TEHDİT SUÇUNDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA, MÜŞTEKİ VE ŞÜPHELİ, UZLAŞTIRMACININ GİRİŞİMLERİYLE TEKERLEKLİ SANDALYE BAĞIŞI YAPILMASI KONUSUNDA ANLAŞARAK UZLAŞTI