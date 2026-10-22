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Geleceğin yıldızları cumhuriyet coşkusunu sahada yaşadı

Denizli'de 29 Ekim için düzenlenen futbol turnuvası, 8 kulüp ve 200 lisanslı 2016 doğumlu sporcunun katılımıyla sona erdi; Çamlık FK şampiyon oldu.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Geleceğin yıldızları cumhuriyet coşkusunu sahada yaşadı

turnuva kapanışı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Futbol Turnuvası, final karşılaşmaları ve ödül töreniyle tamamlandı. Organizasyon, Cumhuriyet’in 103. yıl coşkusunu küçük sporcuların saha performansıyla birleştirdi.

turnuva detayları:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen turnuvada, 2016 doğumlu yetenekler ter döktü. Etkinlik Kınıklı Futbol Sahası’nda gerçekleştirildi ve toplam 8 kulüp ile 200 lisanslı sporcu mücadele etti. Maçlar boyunca fair-play ön plandaydı ve tribünleri dolduran aileler çocukların heyecanına ortak oldu.

final ve ödül töreni:

Kınıklı Futbol Sahası’ndaki final müsabakası sonrası düzenlenen törende, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya, hakemler, kulüp yöneticileri, antrenörler ile sporcu aileleri hazır bulundu. Dereceye giren takımların kupa ve madalyaları törenle takdim edildi. Turnuvada Çamlık FK şampiyon olurken, Demirsoy FK ikinci, Tunaras FK üçüncü ve Kartalgücü FK dördüncü oldu.

cumhuriyet bilinci ve gelecek vaatleri:

Ayşe Sarıkaya, organizasyonun çocukların sportif gelişimine katkı sağladığını ve aynı zamanda Cumhuriyet bilinci ile dayanışma ruhunu güçlendirdiğini vurguladı. Turnuva, geleceğin sporcularının hem yeteneklerini sergilediği hem de ortak bir değer etrafında buluştuğu bir platform olarak değerlendirildi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE CUMHURİYET’İN 103. YILI KUTLAMALARI KAPSAMINDA...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE CUMHURİYET’İN 103. YILI KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI FUTBOL TURNUVASI, BÜYÜK BİR COŞKU VE ÇEKİŞMELİ MÜCADELELERE SAHNE OLAN FİNAL MÜSABAKALARIYLA TAMAMLANDI. DERECEYE GİREN TAKIMLAR DÜZENLENEN TÖRENLE KUPA VE MADALYALARINA KAVUŞTU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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