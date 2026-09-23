Genç sanatçılar el emeğiyle geleceğini şekillendiriyor

Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi'nde üretim

Muğla’nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, düzenlediği sanat etkinlikleriyle gençleri farklı disiplinlerde üretmeye davet ediyor. Seramikten heykele, resimden karma uygulamalara kadar uzanan atölyelerde katılımcılar, üretim sürecinin her aşamasında aktif rol alarak hem teknik becerilerini hem de kişisel yetkinliklerini geliştirme fırsatı buluyor.

seramik atölyeleri:

Seramik çalışmaları gençlere el ile şekillendirmenin temel tekniklerini sunuyor. Katılımcılar, kendi tasarımlarını farklı tekniklerle renklendirip tamamlayarak özgün eserler ortaya çıkarıyor. Bu süreç, gençlerin el becerilerini artırmasının yanı sıra yaratıcılık ve tasarım algısını da güçlendiriyor; üretimin planlanması ve aşamalara sadık kalma bilinci pekişiyor.

heykel ve üç boyutlu tasarım:

Merkezdeki heykel atölyeleri, gençlerin üç boyutlu düşünme yetilerini destekliyor. Farklı malzeme ve tekniklerin kullanıldığı çalışmalarda katılımcılar biçim, hacim, denge ve form kavramlarını uygulamalı olarak deneyimliyor. Böylece tasarım süreçleri ile mekânsal farkındalık paralel olarak gelişiyor.

Resim ve diğer uygulamalarda ise gençler farklı ifade yollarını keşfediyor; hangi disiplinde daha güçlü olduklarını görerek ilgi alanlarını netleştiriyorlar. Ortak atölye ortamı, bireysel üretimin ötesinde bir iş birliği kültürü oluşturuyor; eserlerin paylaşılması sosyal bağları ve farklı bakış açılarını güçlendiriyor.

Her çalışma, gençlerin teknik gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda sabır, dikkat, planlama ve üretme alışkanlığı gibi kazanımlar da sunuyor. Atölye süreçlerinde gençler, fikirlerini somutlaştırma deneyimiyle özgüven kazanıyor ve üretim odaklı bir yaklaşım benimseyebiliyorlar.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi, gençlerin sanatla buluştuğu, ürettiği ve kendini ifade ettiği bir alan oluşturmayı sürdürüyor. Merkezdeki etkinlikler, gençlerin hem bireysel yeteneklerini ortaya koymalarına hem de birlikte üretme kültürünü deneyimlemelerine olanak tanıyor.

GENÇLER SANATLA ÜRETİYOR, YETENEKLERİNİ GELİŞTİRİYOR