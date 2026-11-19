Bayat'ta 'güvenli okullar' hedefiyle idareci ve rehber öğretmenlere eğitim

Afyonkarahisar Bayat İlçe Emniyet Amirliği tarafından ilçedeki okul idarecileri ve rehber öğretmenlere yönelik kapsamlı bir "Bilgilendirme ve Güvenlik Eğitimi" düzenlendi. Eğitimde, eğitimin hedef kitlesi olan okul idarecileri ve rehber öğretmenler için öğretim ortamlarında güvenliğin sağlanmasına yönelik uygulamalı ve teorik bilgiler paylaşıldı.

Eğitimin içeriği:

Program boyunca öğrencilerin her türlü zararlı oluşum ve alışkanlıklardan korunması, eğitim kurumlarında ortaya çıkabilecek olumsuz olayların önceden tespit edilip engellenmesi gibi konular detaylandırıldı. Katılımcılara, okullarda uygulanabilecek koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirlerinin en yüksek seviyeye çıkarılmasına ilişkin yöntemler anlatıldı ve pratik örnekler üzerinde duruldu.

Eğitimde, risklerin erken fark edilmesi, öğrenci davranışlarında izleme ve müdahale süreçleri ile rehber öğretmenlerin rolü üzerine vurgular yapıldı. Ayrıca iletişim kanallarının etkin kullanımı ve okul içi güvenlik prosedürlerinin düzenlenmesi gibi adımlar üzerinde bilgi verildi.

İş birliği ve protokol adımları:

Toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılı iş birliği protokolü kapsamında okul güvenliğinin kesintisiz sağlanması ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik atılacak somut adımlar tartışıldı. Kurumlar arası görev paylaşımı, acil durum yönetimi ve periyodik değerlendirme mekanizmalarının nasıl işletileceği ele alındı.

Programda ayrıca kaynakların etkin kullanımı, raporlama süreçleri ve takip mekanizmalarının oluşturulması gibi iş birliğini pekiştirecek uygulamalar gündeme getirildi. Eğitim boyunca katılımcıların soru ve önerilerine geniş yer verildi ve pratik yönlendirmeler yapıldı.

Eğitim, "Güvenli Okullar, Güvenli Gelecek" vurgusuyla tamamlandı; katılımcıların soru ve önerilerinin ardından oturum sona erdi.

AFYONKARAHİSAR BAYAT İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ TARAFINDAN, İLÇEDEKİ OKUL İDARECİLERİ VE REHBER ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK "BİLGİLENDİRME VE GÜVENLİK EĞİTİMİ" DÜZENLENDİ.