Açılış programı ve ilk adım:

Sancaktepe Belediyesi, 2026-2027 kültür ve sanat sezonunu Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi Sancaktepe Sahnesi'nde düzenlenen görkemli bir açılışla başlattı. Etkinlik, sanatseverlerin yoğun ilgisini çeken bir kokteyl ve canlı konserle başladı; davetliler salona dolmadan önce bir araya gelerek yeni sezona dair heyecanını paylaştı. Programa katılanlar, belediyenin kültür politikalarına yönelik beklentilerini de açılış sırasında değerlendirme fırsatı buldu.

Başkan Alper Yeğin'in vurguları:

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin sahnede yaptığı konuşmada ilçeyi “kültürün, sanatın ve dostluğun başkenti” haline getirme hedefini ve yeni sezonun kapsamını aktardı. Yeğin, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada ilçemizi kültürün, sanatın ve dostluğun başkenti yapma yolunda çok önemli bir adımı daha atıyoruz. Sancaktepe’de yaşayan herkesin tiyatroya, müziğe, sinemaya ve sanata kolayca erişebilmesi için yola çıktık. Yeni sezonda çocuklarımızdan gençlerimize, kadınlarımızdan büyüklerimize kadar her kesime hitap edecek zengin bir program hazırladık. İnanıyorum ki bu salonlar, sanatın birleştirici gücüyle her zaman dolup taşacak. Yeni sezonumuzun ilçemize ve tüm sanatseverlere hayırlı olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Yeğin ayrıca İstanbul'da kültür ve sanat etkinliklerinin maliyetlerinin arttığına dikkat çekerek bu hizmetleri halkın ayağına götürmeyi hedeflediklerini belirtti. Belediyenin 2024'ten bu yana geçen 2,5 yıllık dönemdeki çalışmalarına dair sayısal verileri de paylaşan Yeğin, bugüne dek 553 kültürel etkinlik düzenlendiğini ve bunlara yaklaşık 500 bine yakın Sancaktepeli vatandaşın katıldığını söyledi. Bu süreçte düzenlenen 30 büyük konserin ilçenin farklı noktalarına taşındığı; Samandıra, Aydos, Mevlana Mahallesi, Ayazma Yaşam Vadisi ve Sarıgazi gibi alanlarda müzik etkinlikleri gerçekleştirildiği vurgulandı.

"Ran" gösterimi ve sezon takvimi:

Açılışın sanat bölümünde, Yurdaer Okur'un rol aldığı "Nazım Hikmet Ran (Severmişim Meğer)" adlı oyun sahnelendi. Nazım Hikmet'in izlerini taşıyan performans, izleyicilerden yoğun beğeni topladı ve duygusal anlar yarattı. Gösterim, yeni sezonun hem iddialı hem de erişilebilir bir kültür programı olacağının işaretini verdi.

Sancaktepe Belediyesi'nin açıkladığı takvime göre 2026-2027 sezonu boyunca ilçe genelinde konserler, sinema gösterimleri, tiyatro oyunları, sergiler, fuarlar ve konferanslar yer alacak. Belediye ayrıca mahalle merkezli etkinliklere önem vererek 27 yetişkin ve 72 çocuk tiyatrosu ile salon programlarında 47 yetişkin, 11 çocuk tiyatrosu ve 20 ayrı konser planlandığını açıkladı. Bunun yanı sıra 97 açık hava etkinliği, 36 çocuk şenliği, 45 mahalle şenliği ve 52 Ramazan şenliği gibi programlarla yıl boyunca farklı yaş ve kesimlere ulaşılması hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, mahalle evlerinden parklara, cami önlerinden okul bahçelerine kadar çeşitli mekânlarda gerçekleşecek etkinliklerle özellikle tatile ya da köyüne gidemeyen çocukların da kültür ve eğlenceye erişmesini sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Yeni sezonun ilçede kültür hayatını canlandırması ve sanatla sosyal bağları güçlendirmesi bekleniyor.

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALPER YEĞİN