meteorolojik uyarı ve etki alanı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, 20 Kasım 2026 Cuma günü Batı Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen sağanak yağışların bazı noktalarda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Uyarı kapsamında Zonguldak, Bartın ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ve batı kesimleri ile birlikte Düzce'nin kıyı bölgeleri yerel olarak kuvvetli yağış alabilecek alanlar olarak belirtildi.

uyarı zamanlaması:

Meteoroloji tarafından yayımlanan uyarıda, kuvvetli yağışın 20 Kasım Cuma saat 15.00'te başlaması ve aynı gün 23.59'a kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği kaydedildi.

beklenen riskler ve halkın uyarısı:

Yayımlanan uyarıda ani sel, su baskını ve heyelan riskine dikkat çekildi; vatandaşların ve ilgililerin söz konusu risklere karşı tedbirli olması istendi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 20 KASIM CUMA GÜNÜ DÜZCE’NİN KIYI KESİMLERİNDE YEREL OLARAK KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENDİĞİNİ DUYURDU. ANİ SEL, SU BASKINI VE HEYELAN RİSKİNE KARŞI VATANDAŞLARIN TEDBİRLİ OLMASI İSTENDİ.