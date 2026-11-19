Üniversitelerin katkısı:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda Türkiye'deki 208 üniversitenin tamamının katılımıyla COP31'te sergilenen 2 bin 478 proje, üniversitelerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki bilimsel ve uygulamaya dönük kapasitesini ortaya koydu. Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen ve yarın sona erecek COP31'te sunulan çalışmalar; iklime uyum, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm başlıklarında yoğunlaştı.

Projeler mühendislikten sağlık bilimlerine, tarımdan mimarlığa, sosyal bilimlerden dijital teknolojilere uzanan geniş bir yelpazede yer aldı. Üniversiteler, saha uygulamaları, modelleme çalışmaları ve pilot projelerle iklim risklerini azaltmaya yönelik somut öneriler ortaya koydu; bu öneriler, politika yapıcılar ve uluslararası paydaşlarla paylaşılmak üzere platformda yer aldı.

İklim dostu kampüs ve dijital dönüşüm:

YÖK Başkanı Erol Özvar, COP31'in Türkiye'nin küresel sorunlara çözüm üretme kapasitesini gösterdiğini vurguladı. Özvar, toplantıyı önceki COP'lerden ayıran önemli bir unsur olarak üniversitelerin bilimsel çalışmalarının görünürlüğünün artmasını işaret ederek, "COP31’de akademik boyut ağırlık kazandı." dedi. Ayrıca üniversitelerin YÖK rehberliğinde organize olarak projelerini uluslararası platformda sergileme imkanı bulduklarına dikkat çekti.

YÖK'ün öncelikleri arasında yer alan iklim dostu ve sürdürülebilir kampüsler teması, üniversitelerin değerlendirme süreçlerinde belirleyici hale getirildi. Kurumlar, sürdürülebilirlik kriterlerine göre sıralanıyor; kampüslerde enerji verimliliği, su yönetimi ve karbon ayak izi azaltımı uygulamaları yaygınlaştırılıyor.

Teknoloji ve enerji odaklı çözümler:

COP31'te öne çıkan çalışmalar arasında yapay zeka, büyük veri, dijital ikiz ve veri analitiği gibi teknolojilerin kullanıldığı projeler dikkat çekti. Bu teknolojiler enerji tüketiminin izlenmesi, karbon emisyonlarının azaltılması, iklim verilerinin analiz edilmesi ve su kaynaklarının takibinde kullanıldı. Amaç, risklerin önceden belirlenmesi ve kaynakların daha verimli yönetilmesi olarak özetlendi.

Üniversitelerin projeleri ayrıca yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, hidrojen teknolojileri, karbon azaltımı ve yeşil sanayi dönüşümüne odaklanan çözümler içeriyordu. Bu çalışmalar, temiz enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması, üretimde enerji verimliliğinin artırılması ve kampüslerin karbonsuzlaştırılmasına yönelik hedeflerle uyumlu geliştirmeler sundu.

Genel olarak COP31'de sergilenen projeler, üniversitelerin sadece akademik araştırma üreten değil aynı zamanda uygulamaya dönük, politika ve endüstriyle bağlantılı çözümler geliştiren aktörler olduğunu gösterdi. Türkiye'den götürülen bu bilimsel birikim, uluslararası platformlarda görünürlük kazanarak iklim politikalarına ve yerel uygulamalara katkı sağlamayı hedefliyor.

YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR