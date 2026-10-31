Samsun'da yeni meclis üretim, ihracat ve yeşil dönüşüm odaklı çalışacak

Samsun TSO yeni dönem çalışmalarını başlattı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçimlerin ardından oluşan yeni meclis, M. Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonunda ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılışını meclisin en yaşlı üyesi Hasan Guda yaptı ve devamında divan başkanlığına yeniden seçilen Haluk Akyüz davet edildi. Açılış konuşmaları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yapılan kutlamalarla başladı ve toplantıda yeni dönem için önceliklerin belirlendiği mesajları öne çıktı.

meclis açılışı ve birlik çağrısı:

Meclis Başkanı Haluk Akyüz, 2026-2030 çalışma dönemine ilişkin seçim süreçlerine değinerek 6 Ekim ve 10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen meslek komitesi ve meclis üye seçimlerinin ardından yeni yapının oluşturulduğunu hatırlattı. Akyüz, 41 meslek grubundan oluşan ve toplam 104 meclis üyesi ile görev yapılacağını, aralarında 35 yeni üye bulunduğunu söyledi. Temsil ettikleri kurumun 13 bini aşkın üyeyi kapsadığını belirten Akyüz, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti ve toplantıların, faaliyetlerin ve organizasyonların katılımla güçleneceğini ifade etti.

yönetimin öncelikleri ve ihtisas komisyonları:

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 125 yıllık oda tarihine atıfta bulunarak yeni dönemde odanın Karadeniz bölgesindeki öncü rolünü güçlendirmek istediklerini söyledi. Murzioğlu, odanın üyelerin rekabet gücünü artırmak, kapasitelerini geliştirmek ve ticari haklarını korumak için projeler yürüteceğini vurguladı. Yeni dönemde altı ihtisas komisyonu kuruldu: Dış Ticaret Komisyonu, Çevre ve İklim Değişikliği Komisyonu, İnovasyon ve Endüstri 4.0 Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Sanayi Komisyonu, Şehircilik ve İnşaat Komisyonu ve Turizm ve Hizmet Sektörü Komisyonu. Murzioğlu, ihracatın önemine dikkat çekti, yeşil mutabakat ve sürdürülebilir kalkınmanın zorunlu dönüşüm gerektirdiğini belirtti ve inovasyon ile Endüstri 4.0'a verilen önemi vurguladı.

katılım, sorumluluk ve sembolik jest:

Konuşmasında meclis üyelerini görevlerini bir onur ve manevi miras olarak görmeye davet eden Murzioğlu, tecrübe ile yeni enerjinin bir arada olduğu güçlü bir yapıya sahip olunduğunu söyledi. Yönetim kurulu olarak sorumluluk üstlendiklerini ve meclis üyelerinin gönüllülük esasıyla katkı vereceğine inandığını belirtti. Murzioğlu, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Samsun'u 'üreten, ihraç eden ve büyüyen bir şehir' yapma hedefini tekrar ederek el birliğiyle çalışılacağını ifade etti. Toplantı gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. Toplantı öncesinde ise meclis üyelerine, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Kadir Erol Beytekin'in sahibi olduğu tekstil fabrikasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan Atatürklü Türk bayrağı armağan edildi.

TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU