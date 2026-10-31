Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Samsun'da yeni meclis üretim, ihracat ve yeşil dönüşüm odaklı çalışacak

Samsun TSO'nun yeni meclisi ilk toplantıda altı ihtisas komisyonunu açıkladı; üretim, ihracat, yeşil dönüşüm, inovasyon, tarım ve turizme odaklanılacak.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 17:06

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Samsun'da yeni meclis üretim, ihracat ve yeşil dönüşüm odaklı çalışacak

Samsun TSO yeni dönem çalışmalarını başlattı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçimlerin ardından oluşan yeni meclis, M. Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonunda ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılışını meclisin en yaşlı üyesi Hasan Guda yaptı ve devamında divan başkanlığına yeniden seçilen Haluk Akyüz davet edildi. Açılış konuşmaları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yapılan kutlamalarla başladı ve toplantıda yeni dönem için önceliklerin belirlendiği mesajları öne çıktı.

meclis açılışı ve birlik çağrısı:

Meclis Başkanı Haluk Akyüz, 2026-2030 çalışma dönemine ilişkin seçim süreçlerine değinerek 6 Ekim ve 10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen meslek komitesi ve meclis üye seçimlerinin ardından yeni yapının oluşturulduğunu hatırlattı. Akyüz, 41 meslek grubundan oluşan ve toplam 104 meclis üyesi ile görev yapılacağını, aralarında 35 yeni üye bulunduğunu söyledi. Temsil ettikleri kurumun 13 bini aşkın üyeyi kapsadığını belirten Akyüz, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti ve toplantıların, faaliyetlerin ve organizasyonların katılımla güçleneceğini ifade etti.

yönetimin öncelikleri ve ihtisas komisyonları:

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 125 yıllık oda tarihine atıfta bulunarak yeni dönemde odanın Karadeniz bölgesindeki öncü rolünü güçlendirmek istediklerini söyledi. Murzioğlu, odanın üyelerin rekabet gücünü artırmak, kapasitelerini geliştirmek ve ticari haklarını korumak için projeler yürüteceğini vurguladı. Yeni dönemde altı ihtisas komisyonu kuruldu: Dış Ticaret Komisyonu, Çevre ve İklim Değişikliği Komisyonu, İnovasyon ve Endüstri 4.0 Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Sanayi Komisyonu, Şehircilik ve İnşaat Komisyonu ve Turizm ve Hizmet Sektörü Komisyonu. Murzioğlu, ihracatın önemine dikkat çekti, yeşil mutabakat ve sürdürülebilir kalkınmanın zorunlu dönüşüm gerektirdiğini belirtti ve inovasyon ile Endüstri 4.0'a verilen önemi vurguladı.

katılım, sorumluluk ve sembolik jest:

Konuşmasında meclis üyelerini görevlerini bir onur ve manevi miras olarak görmeye davet eden Murzioğlu, tecrübe ile yeni enerjinin bir arada olduğu güçlü bir yapıya sahip olunduğunu söyledi. Yönetim kurulu olarak sorumluluk üstlendiklerini ve meclis üyelerinin gönüllülük esasıyla katkı vereceğine inandığını belirtti. Murzioğlu, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Samsun'u 'üreten, ihraç eden ve büyüyen bir şehir' yapma hedefini tekrar ederek el birliğiyle çalışılacağını ifade etti. Toplantı gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. Toplantı öncesinde ise meclis üyelerine, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Kadir Erol Beytekin'in sahibi olduğu tekstil fabrikasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan Atatürklü Türk bayrağı armağan edildi.

TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU

TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kazanılan maaşla ayı değil günün bile yetmediği memur gerçeği
images

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi
images

Kırşehir'de aktarlar kış hazırlığı için fiyatları düşürdü
images

Denizli'de üreticilere maliyet yükünü hafifletecek mazot ve 20.20.0 gübre desteğ...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

sanal gerçeklik ve nefes egzersiziyle ameliyat sonrası ağrı yönetimine TÜBİTAK desteği

Bedesten Aile Yaşam Merkezi'nde bir yıl: çocuklar şenlikle buluştu

Cenazeye giderken Bolu Dağı tüneli'nde takla attılar, kaçan tır aranıyor

Felipe Melo'dan İstanbul ziyareti: Galatasaray mesajı ve Terim vurgusu

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında