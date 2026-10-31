Ulaşım ve kentsel dönüşümde uzun vadeli hamle: Bursa'nın öncelikleri

Başkan Vekili Şahin Biba’dan ulaşım ve dönüşüm mesajı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Bursa Şubesi üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda kentin öncelikli gündem maddesi olarak ulaşım ve kentsel dönüşümü işaret etti. Programa MMG Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Ercan Kızılcık ile Şube Başkanı Alparslan Şenocak da katıldı.

Ulaşımda raylı sistem vurgusu:

Biba, Bursa’da masaya yatırılması gereken ilk konunun ulaşım olduğunu belirterek vatandaşların toplu taşımada daha fazla alternatife erişmesi gerektiğini söyledi. Kentin raylı sistemlerin tercih edildiği bir yapıya dönüşmesi gerektiğini ifade eden Biba, yıl sonu itibariyle Şehir Hastanesi’ne ulaşan hatta devreye girecek müjdesini paylaştı.

Ana arterlerdeki yoğunluğun nedenlerinden birinin 550 bağlantı noktası olduğuna dikkat çeken Biba, bazı yolların tek yöne çevrilmesi, akıllı kavşak uygulamaları ve bat-çık türü kavşaklar için çalışma yürütüldüğünü aktardı. Karayolları Genel Müdürlüğü onayını bekledikleri ve 2027’de başlayacak 3-4 proje bulunduğunu söyledi.

Bursa’daki 1 milyon 300 bin motorlu taşıt sayısının sürekli arttığını hatırlatan Biba, mevcut formüllerin sadece kısa süreli rahatlama getirdiğini, bu nedenle alternatif yollar geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bakanlığın planladığı Kuzey Yolu Otobanı dışında, Otosansit üzerinden Çalı’ya kadar bağlanması düşünülen alternatif yol üzerinde çalışıldığını; bunun ciddi kamulaştırmalar gerektirdiğini belirtti.

Toplu ulaşım sübvansiyonları ve strateji:

Toplu ulaşımı özendirmek için belediyenin aktif destek verdiğini anlatan Biba, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin BURULAŞ’ı ayda 350 milyon lira, yılda 4 milyar lira tutarında sübvanse ettiğini açıkladı. Bu kaynakların etkin kullanımıyla Altıparmak-Çarşamba bölgesinin kamulaştırma çalışmalarının rahatlatılabileceğini söyledi.

Biba, raylı sistem hatlarının çoğaltılmasıyla yeni yerleşim alanlarının toplu ulaşıma bağlanmasının sübvansiyon yükünü azaltacağını ve bu kaynakların yatırıma yönlendirilerek riskli bölgelerin kamulaştırılmasında kullanılabileceğini ifade etti.

Kentsel dönüşümde mülkiyet ve uygulama planı:

Bursa’nın deprem kuşağında yer aldığı ve plansız, kaçak yapılaşmanın getirdiği dayanıksız yapı stokunun kenti tehdit ettiğini hatırlatan Biba, kentsel dönüşümün Bursa için ulaşım kadar önemli olduğunu vurguladı. Toplumun tüm kesimlerinin katkısını alacak bir platformun kurulup 'Bursa için ne yapabiliriz?' sorusunun tartışılması gerektiğini söyledi.

Kentsel dönüşümde mülkiyet sorunlarının süreci zorlaştırdığını belirten Biba, siyaset anlayışlarının 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' olduğunu ve halkın talep ve önceliklerine önem verdiklerini dile getirdi. Kentsel dönüşümle ilgili 4 ayrı lansman yapacaklarını, Osmangazi, Yıldırım ve Gemlik merkezli toplamda 1.300 konut içeren projeler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Biba, dönüşümün 'doldur-boşalt' mantığıyla ilerletilmesi gerektiğini; bir bölgeyi boşaltırken hemen karşılık oluşturacak alanlarla eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Çevre ve kurumsal verimlilik önlemleri:

Ulaşım ve dönüşümle birlikte 'Yeşil Şehir' yaklaşımının önemine değinen Biba, Nilüfer Çayı temizliğinin ayrı bir öncelik olduğunu söyledi. Her yıl 250 personel ve 80 araç ile altı ay boyunca gece gündüz çalışıldığını, çayın daha temiz hale gelmesi için süren çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi içinde mali disiplin ve verimlilik çalışmalarına da değinen Biba, birçok işi ihaleye vermeden kendi iç kaynaklarıyla hallederek tasarruf sağladıklarını, sadece BURULAŞ’ta bu yöntemle ayda 100 milyon lira tasarruf elde ettiklerini belirtti. Göreve geldiklerinden beri belediyenin 'röntgenini çekip' tedavi edilmesi gereken noktaları tespit ettiklerini, kalıcı bir sistem kurmanın görev süresinin önceliği olduğunu ifade etti.

Toplantı, MMG Bursa Şubesi üyelerinin sorularının yanıtlandığı bölümle sona erdi. Program sonunda MMG Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Ercan Kızılcık, Başkan Vekili Biba’ya bir tablo takdim etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, MİMAR VE MÜHENDİSLER GRUBU (MMG) BURSA ŞUBESİ ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİĞİ TOPLANTIDA, ULAŞIM VE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONULARINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.