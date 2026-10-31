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Dijitaller çözülünce operasyon genişledi: Nevzat Aydın tehdit soruşturmasında 4 kişi daha gözaltında

İş insanı Nevzat Aydın'ı haraçla tehdit etmekle suçlanan 'Çirkinler' bağlantılı 4 kişi daha gözaltına alındı; soruşturmada şüpheli sayısı 8'e çıktı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 17:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Dijitaller çözülünce operasyon genişledi: Nevzat Aydın tehdit soruşturmasında 4 kişi daha gözaltında

Olayın başlangıcı ve şikâyet:

İş insanı Nevzat Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için milyonlarca lira ödediği yönündeki haberlerin ardından, yurtdışında olduğu belirlenen Kaan A. tarafından arandığını ve 1 milyon Euro istendiğini belirterek şikâyette bulundu. Bu ihbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Dijital deliller ve genişleyen operasyon:

İlk operasyonda, 'Çirkinler' adlı suç ağıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen 4 şüpheli geçen Perşembe günü gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerinde ve ele geçirilen cihazlarda bulunan dijital materyaller, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından incelendi.

Siber inceleme sonucunda, saldırı hazırlığında oldukları değerlendirilen 4 kişi daha tespit edildi. Adları ve adresleri belirlenen bu şüpheliler de Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda ele geçirilenler ve soruşturmanın durumu:

Gözaltına alınan zanlıların barındığı adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Tehdit soruşturmasında Perşembe günü ve bu sabah gerçekleştirilen operasyonlarla toplam gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Soruşturma ve ifade işlemleri İstanbul Emniyeti birimlerince sürdürülüyor.

İş insanı Nevzat Aydın’a tehdit soruşturması: Çeteyle bağlantılı 4 şüpheli daha gözaltına...

İş insanı Nevzat Aydın’a tehdit soruşturması: Çeteyle bağlantılı 4 şüpheli daha gözaltına alındı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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