Beşiktaş Kauno Zalgiris randevusuna hazırlıkları yoğunlaştırdı

Hazırlıklar sürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşılaşacağı Kauno Zalgiris maçı öncesi bugün çalışmalarına başladı. Bir günlük iznin ardından siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sürdürdü.

Antrenmanın içeriği:

İdman, kondisyon ve taktik çalışması formatında gerçekleşti. Isınma koşularıyla başlayan programda ekip önce dayanıklılık ve tempo üzerine yoğunlaştı, ardından sahada oyun akışı ve pres organizasyonlarına yönelik uygulamalar yapıldı. Çalışma, 5'e 2 top kapma çalışması ve tam sahada oynanan çift kale maç ile tamamlandı.

Yolculuk ve medya programı:

Beşiktaş yarın saat 11.00'de tesislerde yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikasını basına açık tutacak ve daha sonra hazırlıkları noktalayacak. Siyah-beyazlılar, Kauno Zalgiris ile deplasmanda oynanacak maç için saat 15.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Litvanya'ya hareket edecek.

Maç öncesi medya programında teknik direktör Vincenzo Italiano ile bir futbolcu, TSİ 19.30'da müsabakanın oynanacağı stadyumda basın toplantısı düzenleyecek. Kulüp, hazırlıkların planlandığı şekilde devam ettiğini ve kadro tercihlerine ilişkin son kararların sahadaki uygulamalar ışığında netleşeceğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU RÖVANŞ MAÇINDA DEPLASMANDA KAUNO ZALGİRİS İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.