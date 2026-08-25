Bursa'nın pentatletinden U19 dünya şampiyonasında bronz madalya

madrid'de elde edilen başarı:

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün Olimpik Kadro Sporcusu Muhammed Emir Kurtulan, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen U19 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Kurtulan, takımıyla birlikte gösterdiği performansla ülkesine ve kulübüne bir madalya daha kazandırdı.

erkek bayrak yarışındaki madalya:

Kurtulan, Arda Meriç ile birlikte mücadele ettiği erkek bayrak yarışında bronz madalya elde ederek organizasyonda dünya üçüncüsü oldu. Elde edilen bu sonuç, sporcunun uluslararası arenadaki istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü gösterdi.

bursa'ya gelen gurur ve şampiyonanın takvimi:

Daha önce Avrupa şampiyonlukları da bulunan Kurtulan, Dünya Şampiyonası'nda alınan bu başarıyla Bursa'ya bir kez daha gurur yaşattı. Farklı kategorilerde müsabakalara sahne olan U19 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası, 28 Ağustos'ta sona erecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ SPORCUSU MUHAMMED EMİR KURTULAN, İSPANYA'DA DÜZENLENEN MODERN PENTATLON U19 DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA BRONZ MADALYANIN SAHİBİ OLDU.