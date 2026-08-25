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Bursa'nın pentatletinden U19 dünya şampiyonasında bronz madalya

Muhammed Emir Kurtulan, Madrid'de düzenlenen U19 Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Arda Meriç ile erkek bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 15:02

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bursa'nın pentatletinden U19 dünya şampiyonasında bronz madalya

madrid'de elde edilen başarı:

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün Olimpik Kadro Sporcusu Muhammed Emir Kurtulan, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen U19 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Kurtulan, takımıyla birlikte gösterdiği performansla ülkesine ve kulübüne bir madalya daha kazandırdı.

erkek bayrak yarışındaki madalya:

Kurtulan, Arda Meriç ile birlikte mücadele ettiği erkek bayrak yarışında bronz madalya elde ederek organizasyonda dünya üçüncüsü oldu. Elde edilen bu sonuç, sporcunun uluslararası arenadaki istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü gösterdi.

bursa'ya gelen gurur ve şampiyonanın takvimi:

Daha önce Avrupa şampiyonlukları da bulunan Kurtulan, Dünya Şampiyonası'nda alınan bu başarıyla Bursa'ya bir kez daha gurur yaşattı. Farklı kategorilerde müsabakalara sahne olan U19 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası, 28 Ağustos'ta sona erecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ SPORCUSU MUHAMMED EMİR KURTULAN, İSPANYA&#039;DA DÜZENLENEN MODERN...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ SPORCUSU MUHAMMED EMİR KURTULAN, İSPANYA'DA DÜZENLENEN MODERN PENTATLON U19 DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA BRONZ MADALYANIN SAHİBİ OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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