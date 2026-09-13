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Gençler 20 yaşında kan bağışında öne çıktı, yaz dönemi beklenen düşüşü göstermedi

Türk Kızılay verilerine göre 2026'nın ocak-ağustos döneminde 2.007.440 ünite kan toplandı. En yüksek bağış 20 yaşında; yazda bağışlar %7,7 arttı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gençler 20 yaşında kan bağışında öne çıktı, yaz dönemi beklenen düşüşü göstermedi

Türk Kızılay 2026 verileri: genç nüfus öne çıktı

Türk Kızılay tarafından paylaşılan 2026 yılı ocak-ağustos dönemi kan bağışı verileri, genç bağışçıların etkin rolünü ortaya koydu. Bu süre zarfında toplam 2.007.440 ünite kan toplandığı bildirildi. Yetkililer, özellikle genç yaş gruplarındaki katılımın kan stoklarının sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını vurguluyor.

yaş dağılımı ve genç bağışçılar:

Verilere göre en yüksek bağış oranı 20 yaşındaki bağışçılarda görüldü. Bunu sırasıyla 21 ve 19 yaşındaki gençler izledi. Ocak-ağustos dönemindeki bu dağılım, gençlerin kan bağışına yönelik farkındalığının arttığına işaret ediyor ve kan ihtiyacının büyük kısmının gönüllü bağışçılar tarafından karşılandığını gösteriyor.

yaz dönemi performansı ve kadın bağışçı oranı:

Tatil dönemlerinde genellikle düşüş gözlenen bağışlarda bu yıl farklı bir tablo oluştu. Haziran-ağustos döneminde 761.040 ünite kan bağışı alındı; bu miktar geçen yılın aynı dönemine göre %7,7 artış anlamına geliyor. Ayrıca kadın bağışçıların oranında da yükseliş kaydedildi: 2025'in ilk 8 ayında yüzde 13,39 olan kadın bağışçı oranı, 2026'nın aynı döneminde yüzde 14,47'ye çıktı.

Türk Kızılay yetkilileri, uzun süre stoklanamayan kanın sürekli ihtiyaç duyulan bir tedavi aracı olduğunu hatırlatarak, başta gençler olmak üzere tüm bağışçıları yıl boyunca düzenli kan bağışında bulunmaya davet ediyor. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, www.kanver.org internet adresi, Kızılay Mobil Kan Bağışı Uygulaması veya 168 çağrı merkezi üzerinden randevu alarak en yakın kan bağış noktasına başvurabiliyor.

En yüksek kan bağışı oranı 20 yaşındaki gençlerde görüldü

En yüksek kan bağışı oranı 20 yaşındaki gençlerde görüldü

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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