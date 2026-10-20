Dolar 49,5742 +0,03%
Euro 55,6230 +0,07%
Bist 11.604,24 +1,52%
Altın Gram 6.594,38 -0,55%
EUR/USD 1,1215 -0,02%
Brent Petrol 111,40 +1,69%
--°

Gençler Bolvadin'de sabah namazında buluştu

Bolvadin'de 'Vakti Kuşanmak Projesi' kapsamında düzenlenen sabah namazı buluşmasında öğrenciler, veliler ve ilçe sakinleri manevi bir atmosferde bir araya geldi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Gençler Bolvadin'de sabah namazında buluştu

Bolvadin'de sabah namazı buluşması

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Vakti Kuşanmak Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen sabah namazı buluşması yoğun katılımla tamamlandı. Etkinlik, ilçede eğitim ve toplum hayatının manevi boyutuna vurgu yapan bir atmosfer oluşturdu.

Projenin hedefi ve yönlendirmesi:

Programın öncülüğünü yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini, milli ve manevi değerlerle bütünleştiğinde anlam kazandığını vurguladı. Keleş’in vizyoner yaklaşımı, etkinliğin tasarımında ve toplumun tüm kesimlerini buluşturan anlayışında belirleyici oldu.

Katılım, birlik ve programın sonu:

Sabah namazına öğrenciler, veliler ve ilçe sakinlerinin yoğun katılımı dikkat çekti; buluşma, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdi. Kılınan namaz ve yapılan duaların ardından katılımcılara sıcak çorba ikramı yapılarak program sonlandırıldı.

Etkinlik, hem gençlerin milli ve manevi şuurla yetişmesine katkı sağlamayı amaçlayan bir örnek olarak değerlendirildi hem de ilçe halkı ve veliler tarafından takdirle karşılandı. Toplumsal dayanışma ve eğitimin değer boyutuna yapılan bu vurgu, benzer projelerin önemini yeniden gündeme taşıdı.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇESİNDE &quot;VAKTİ KUŞANMAK PROJESİ&quot; KAPSAMINDA DÜZENLENEN SABAH NAMAZI...

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇESİNDE "VAKTİ KUŞANMAK PROJESİ" KAPSAMINDA DÜZENLENEN SABAH NAMAZI BULUŞMASI, İLÇE GENELİNDE YOĞUN KATILIMLA MANEVİ BİR ATMOSFERDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yerli boz sığırlarla et üretimi ve yangın riski azaltma hedefi
images

Başiskele selin izlerini silmek için seferber oldu
images

Kalp kapağı yetmezliğinde ameliyatsız çözüm: Triklip ile kapalı tedavi
images

Yüksekova'da öğrencilere yönelik gerçeği aratmayan yangın tahliye tatbikatı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mersin'de 10 yıllık kayıp için kasten öldürme soruşturması: 6 gözaltı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nden COP31 çağrısı: gençler geleceği birlikte inşa etsin

Kastamonu'da ahırda yapılan 2 saatlik operasyonla armut yutan gebe inek kurtarıldı

Müzakere arayüzü: BM ofisinde Erhürman ve Hristodulidis bir araya geldi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi