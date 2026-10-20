Gençler Bolvadin'de sabah namazında buluştu

Bolvadin'de sabah namazı buluşması

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Vakti Kuşanmak Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen sabah namazı buluşması yoğun katılımla tamamlandı. Etkinlik, ilçede eğitim ve toplum hayatının manevi boyutuna vurgu yapan bir atmosfer oluşturdu.

Projenin hedefi ve yönlendirmesi:

Programın öncülüğünü yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini, milli ve manevi değerlerle bütünleştiğinde anlam kazandığını vurguladı. Keleş’in vizyoner yaklaşımı, etkinliğin tasarımında ve toplumun tüm kesimlerini buluşturan anlayışında belirleyici oldu.

Katılım, birlik ve programın sonu:

Sabah namazına öğrenciler, veliler ve ilçe sakinlerinin yoğun katılımı dikkat çekti; buluşma, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdi. Kılınan namaz ve yapılan duaların ardından katılımcılara sıcak çorba ikramı yapılarak program sonlandırıldı.

Etkinlik, hem gençlerin milli ve manevi şuurla yetişmesine katkı sağlamayı amaçlayan bir örnek olarak değerlendirildi hem de ilçe halkı ve veliler tarafından takdirle karşılandı. Toplumsal dayanışma ve eğitimin değer boyutuna yapılan bu vurgu, benzer projelerin önemini yeniden gündeme taşıdı.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇESİNDE "VAKTİ KUŞANMAK PROJESİ" KAPSAMINDA DÜZENLENEN SABAH NAMAZI BULUŞMASI, İLÇE GENELİNDE YOĞUN KATILIMLA MANEVİ BİR ATMOSFERDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.