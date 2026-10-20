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Muğla'da mağdur kadınları hedef alan fuhuş çetesinde dört tutuklama

Muğla'da yürütülen operasyonda, mağdur kadınları konaklama yerlerine götürerek fuhşa teşvik ve aracılık yaptığı belirlenen dört şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muğla'da mağdur kadınları hedef alan fuhuş çetesinde dört tutuklama

Operasyonun kapsamı:

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin tespitine göre mağdur kadınların otel, pansiyon, apart ve ikametlere götürülmesi suretiyle fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin ettiği belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Yakalanma ve gözaltı süreci:

Operasyon kapsamında A.Ç., C.A.K., E.A. ve D.M. isimli dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Adli süreç ve sonuç:

Adli mercilere gönderilen A.Ç., C.A.K., E.A. ve D.M. hakkında sulh ceza hakimliği tarafından tutuklama kararı verildi ve şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

MUĞLA’DA FUHUŞ OPERASYONU

MUĞLA’DA FUHUŞ OPERASYONU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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