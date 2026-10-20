Muğla'da mağdur kadınları hedef alan fuhuş çetesinde dört tutuklama

Operasyonun kapsamı:

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin tespitine göre mağdur kadınların otel, pansiyon, apart ve ikametlere götürülmesi suretiyle fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin ettiği belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Yakalanma ve gözaltı süreci:

Operasyon kapsamında A.Ç., C.A.K., E.A. ve D.M. isimli dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Adli süreç ve sonuç:

Adli mercilere gönderilen A.Ç., C.A.K., E.A. ve D.M. hakkında sulh ceza hakimliği tarafından tutuklama kararı verildi ve şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

MUĞLA’DA FUHUŞ OPERASYONU