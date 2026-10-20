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Ayazağa'da yılların emeği sel sularına teslim oldu

Ayazağa'da geçen haftaki sağanak sele dönüştü; 600 m2, 20 yıllık hazır giyim mağazası 1,70 metreyi bulan suyla doldu, ürün ve ekipman ağır zarar gördü.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Ayazağa'da yılların emeği sel sularına teslim oldu

Ayazağa'da 20 yıllık mağaza sele teslim oldu

İstanbul Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde geçen haftaki kuvvetli sağanak, kısa sürede sele dönüştü ve bölgedeki bir hazır giyim mağazasını adeta içine aldı. Yaklaşık 600 metrekare büyüklüğündeki işyerinde su seviyesi 1,70 metreye kadar yükseldi; stantlar, ekipman ve ürünler çamurla kaplandı.

Olay anı, mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içeride bulunan iki çalışanın hızla ve güçlükle dışarıya çıktığı, suyun aniden ve büyük bir hızla dükkana dolduğu görülüyor. İşletme sahibi, selin mahalledeki dere boyundan gelen yoğun su kütlesiyle beraber aniden bastırdığını ifade etti.

görüntüler ve tahliyeler:

Kayda yansıyan sahnelerde, işyerinin içindeki rafların ve ürünlerin akışa kapıldığı, zeminin bir anda suyla dolduğu izleniyor. Çalışanlar, suyun hızla yükselmesi nedeniyle kendilerini dışarıya atmak zorunda kaldı. Mağaza içindeki birçok ürün sudan ve çamurdan etkilendi; stantların bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Mağaza içinde ve çevresinde yapılan müdahalelerle personel güvenli şekilde tahliye edildi. Olay sırasında can kaybı bildirilmedi.

mağaza sahibinin durumu ve hasar tespiti:

İşletme sahibi Kenan Sümer (56), yıllardır emek vererek büyüttüğü dükkanını yeniden kurmak için çalışacağını söyledi. Sümer, su miktarını tarif ederken dükkanın içine giren su kütlesinin büyüklüğüne dikkat çekti ve takriben 100 adet 10 tonluk kamyona eşdeğer bir su olduğunu belirtti.

Sümer hasarı tahmini 6-7 milyon lira olarak açıkladı ve sel sırasında mağazadan 4 kamyon stant çıkarıldığını söyledi. Ayrıca yardım için gelen gönüllülere teşekkür etti; gönüllülerin gıda ve giysi desteğiyle mağazadaki acil ihtiyaçların bir bölümünü karşıladığı ifade edildi.

İşlemler sırasında yardım ve koordinasyon için İstanbul Valiliği ekipleri ile belediye ekipleri sahaya intikal etti. Sümer, özellikle İstanbul Valisi Davut Gül ile Ankara, Trakya ve Kırklareli'den gelen ekiplerin müdahalelerini olumlu bulduğunu belirtti.

Mağaza sahibi, yeniden açılabilmek için devlet desteğine ihtiyaç duyduklarını vurguladı ve işyerini baştan kurma niyetinde olduklarını söyledi. Sürecin nasıl ilerleyeceği, yapılacak resmi hasar tespitleri ve sağlanacak desteklere bağlı olacak.

Olay, bölgedeki altyapı ve yağış drenajının kapasitesi konusundaki soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi. Yetkililer ve mahalle sakinleri, selin etkilerini ve alınması gereken önlemleri değerlendirmeye devam ediyor.

AYAZAĞA MAHALLESİ&#039;NDE, SEL SULARI 20 YILLIK HAZIR GİYİM MAĞAZASINI ADETA YUTTU.

AYAZAĞA MAHALLESİ'NDE, SEL SULARI 20 YILLIK HAZIR GİYİM MAĞAZASINI ADETA YUTTU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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