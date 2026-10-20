Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde robotik cerrahide yeni dönem

balıkesir'de ilk robotik cerrahi uygulaması:

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi, ileri teknoloji sağlık yatırımlarına bir yenisini ekleyerek ilk robotik cerrahi uygulamasını başarıyla gerçekleştirdi. Yüksek çözünürlüklü üç boyutlu görüntüleme ve hassas hareket kabiliyeti sağlayan sistem, cerrahlara daha kontrollü çalışma imkânı sunuyor.

Hastanede yapılan ilk operasyon, tekrarlayan menopoz sonrası kanama şikâyetiyle başvuran 57 yaşındaki bir hastaya yönelik rahmin alınması (histerektomi) ameliyatıydı. Ameliyat, Yalova’dan Balıkesir Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran hastaya uygulandı ve operasyon sorunsuz şekilde tamamlandı.

ameliyat ekibi ve görev dağılımı:

Operasyonu yöneten Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mine İslimye Taşkın ile birlikte anestezi ekibinde Prof. Dr. Özlem Sağır ve Asis. Dr. Betül Sayın görev aldı. Cerrahi ekipte ise Asis. Dr. Ceren Ovacık Karafilik, Asis. Dr. Batuhan Rasim Pencik ve Hemşire Belgin Aytekin yer aldı.

Prof. Dr. Mine İslimye Taşkın, robotik cerrahinin dünya ve Türkiye genelinde yaygınlaştığını belirterek Balıkesir’de bu uygulamaların başlamasının bölge sağlık hizmetleri açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Küçük kesilerle yapılan minimal invaziv cerrahi yöntemleri arasında yer alan robotik cerrahinin hem hasta konforunu artırdığını hem de cerrahların teknik açıdan zorlayıcı operasyonları daha kontrollü gerçekleştirmesini sağladığını ifade etti.

bölge hastalarına erişim ve hastane yatırımları:

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahadır Çağlar, robotik cerrahi uygulamalarının başlamasının Balıkesir ve çevre illerdeki hastaların ileri teknoloji sağlık hizmetlerine erişimini güçlendireceğini belirtti. Başhekim Çağlar, hastanenin teknolojik altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların sürdüğünü ve uygulamaların bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Süha Serin ise öğretim üyelerinin ileri teknoloji cihazlarla buluşturulmasının önemine dikkat çekerek nitelikli sağlık hizmetleriyle Balıkesir ve çevre illere hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Ameliyatı olan hasta, ameliyat sırasında ve sonrasında kendisine gösterilen ilgi ve sunulan sağlık hizmetlerinden memnuniyetini dile getirdi. Uzun süren kanama şikâyeti nedeniyle başvurduğunu belirten hasta, ameliyat sonrası ağrı hissetmediğini ve kendisini iyi hissettiğini ifade ederek ekibe ve hastane personeline teşekkür etti.

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi'nde başlatılan robotik cerrahi uygulamaları, benzer vakalarda ameliyat sonrası ağrının azalması ve iyileşme sürecinin hızlanması gibi avantajlar nedeniyle bölge sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemin işaretini veriyor.

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