Dolar 49,5655 +0,01%
Euro 55,6166 +0,06%
Bist 11.603,04 +1,51%
Altın Gram 6.585,57 -0,66%
EUR/USD 1,1216 -0,01%
Brent Petrol 111,28 +1,58%
--°

Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde robotik cerrahide yeni dönem

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ilk robotik cerrahiyle 57 yaşındaki hastanın histerektomisi Mine İslimye Taşkın ve ekibi tarafından tamamlandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde robotik cerrahide yeni dönem

balıkesir'de ilk robotik cerrahi uygulaması:

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi, ileri teknoloji sağlık yatırımlarına bir yenisini ekleyerek ilk robotik cerrahi uygulamasını başarıyla gerçekleştirdi. Yüksek çözünürlüklü üç boyutlu görüntüleme ve hassas hareket kabiliyeti sağlayan sistem, cerrahlara daha kontrollü çalışma imkânı sunuyor.

Hastanede yapılan ilk operasyon, tekrarlayan menopoz sonrası kanama şikâyetiyle başvuran 57 yaşındaki bir hastaya yönelik rahmin alınması (histerektomi) ameliyatıydı. Ameliyat, Yalova’dan Balıkesir Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran hastaya uygulandı ve operasyon sorunsuz şekilde tamamlandı.

ameliyat ekibi ve görev dağılımı:

Operasyonu yöneten Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mine İslimye Taşkın ile birlikte anestezi ekibinde Prof. Dr. Özlem Sağır ve Asis. Dr. Betül Sayın görev aldı. Cerrahi ekipte ise Asis. Dr. Ceren Ovacık Karafilik, Asis. Dr. Batuhan Rasim Pencik ve Hemşire Belgin Aytekin yer aldı.

Prof. Dr. Mine İslimye Taşkın, robotik cerrahinin dünya ve Türkiye genelinde yaygınlaştığını belirterek Balıkesir’de bu uygulamaların başlamasının bölge sağlık hizmetleri açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Küçük kesilerle yapılan minimal invaziv cerrahi yöntemleri arasında yer alan robotik cerrahinin hem hasta konforunu artırdığını hem de cerrahların teknik açıdan zorlayıcı operasyonları daha kontrollü gerçekleştirmesini sağladığını ifade etti.

bölge hastalarına erişim ve hastane yatırımları:

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahadır Çağlar, robotik cerrahi uygulamalarının başlamasının Balıkesir ve çevre illerdeki hastaların ileri teknoloji sağlık hizmetlerine erişimini güçlendireceğini belirtti. Başhekim Çağlar, hastanenin teknolojik altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların sürdüğünü ve uygulamaların bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Süha Serin ise öğretim üyelerinin ileri teknoloji cihazlarla buluşturulmasının önemine dikkat çekerek nitelikli sağlık hizmetleriyle Balıkesir ve çevre illere hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Ameliyatı olan hasta, ameliyat sırasında ve sonrasında kendisine gösterilen ilgi ve sunulan sağlık hizmetlerinden memnuniyetini dile getirdi. Uzun süren kanama şikâyeti nedeniyle başvurduğunu belirten hasta, ameliyat sonrası ağrı hissetmediğini ve kendisini iyi hissettiğini ifade ederek ekibe ve hastane personeline teşekkür etti.

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi'nde başlatılan robotik cerrahi uygulamaları, benzer vakalarda ameliyat sonrası ağrının azalması ve iyileşme sürecinin hızlanması gibi avantajlar nedeniyle bölge sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemin işaretini veriyor.

BAÜN HASTANESİNDE İLK ROBOTİK CERRAHİ AMELİYATI BAŞARIYLA YAPILDI

BAÜN HASTANESİNDE İLK ROBOTİK CERRAHİ AMELİYATI BAŞARIYLA YAPILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yerli boz sığırlarla et üretimi ve yangın riski azaltma hedefi
images

Başiskele selin izlerini silmek için seferber oldu
images

Kalp kapağı yetmezliğinde ameliyatsız çözüm: Triklip ile kapalı tedavi
images

Yüksekova'da öğrencilere yönelik gerçeği aratmayan yangın tahliye tatbikatı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nden COP31 çağrısı: gençler geleceği birlikte inşa etsin

Kastamonu'da ahırda yapılan 2 saatlik operasyonla armut yutan gebe inek kurtarıldı

Müzakere arayüzü: BM ofisinde Erhürman ve Hristodulidis bir araya geldi

Galatasaray Lille deplasmanına taktik odaklı hazırlıkla gidiyor

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi