Dolar 49,5655 +0,01%
Euro 55,6166 +0,06%
Bist 11.603,04 +1,51%
Altın Gram 6.585,57 -0,66%
EUR/USD 1,1216 -0,01%
Brent Petrol 111,28 +1,58%
--°

Belediye beş mahallede asfalt, beton ve parke ile yol konforunu yükseltiyor

Bodrum Belediyesi ekipleri, Gümüşlük, Bahçelievler, Konacık, Kumköy ve Yakaköy'de beton, asfalt ve parke çalışmalarıyla yol konforunu artırıyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Belediye beş mahallede asfalt, beton ve parke ile yol konforunu yükseltiyor

Belediye beş mahallede asfalt, beton ve parke ile yol konforunu yükseltiyor

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşım konforunu iyileştirmek ve yolları yenilemek amacıyla ilçe genelinde üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar, ihtiyaçlara göre beton yol, asfalt serimi ve parke döşeme olarak planlanıyor.

Çalışmanın kapsamı:

Ekipler; Gümüşlük, Bahçelievler, Konacık, Kumköy ve Yakaköy mahallelerinde farklı zemin türlerine yönelik onarım ve yenileme işleri yapıyor. Projede hem mevcut kaplamaların yenilenmesi hem de ihtiyaç duyulan noktalarda yeni yol yapımı yer alıyor.

Mahalle bazlı uygulamalar:

Gümüşlük Mahallesinde Adnan Menderes, İsmet İnönü ve Cumhuriyet caddelerini kapsayan çalışmalarda özellikle Cumhuriyet Caddesinde binder asfalt serimi devam ediyor. Bahçelievler Mahallesinde eski parke taşları sökülüp yerine yeni parke döşeniyor. Konacık Mahallesinde Derya Koç Sokak'ta parke yenileme çalışmaları sürüyor.

Kumköy Mahallesi İrmene mevkisinde beton yol yapımı devam ederken, Yakaköy Mahallesi Ormantepe yolunda ise greyderle asfalt serimine başlandı. Ekipler uygulama sırasında malzeme ve zemin uyumuna göre işlem sırasını belirliyor.

İlerleme ve planlama:

Belediye yetkilileri, yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde ilçe genelinde devam edeceğini bildiriyor. Vatandaş konforu ve trafik güvenliği öncelikli hedef olarak belirtiliyor.

BODRUM’DA BEŞ MAHALLEDE YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

BODRUM’DA BEŞ MAHALLEDE YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nden COP31 çağrısı: gençler geleceği birli...
images

Sokaklar taşla buluşuyor: Ardahan'da mahalle yollarına yeni düzenleme
images

Akçadağlı şehit Battal Günay 46 yıl sonra kabri başında anıldı
images

Kaz dağları'nda konukçu bitkiden beslenen yeni böcek türü keşfedildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mersin'de 10 yıllık kayıp için kasten öldürme soruşturması: 6 gözaltı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nden COP31 çağrısı: gençler geleceği birlikte inşa etsin

Kastamonu'da ahırda yapılan 2 saatlik operasyonla armut yutan gebe inek kurtarıldı

Müzakere arayüzü: BM ofisinde Erhürman ve Hristodulidis bir araya geldi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi