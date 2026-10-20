Belediye beş mahallede asfalt, beton ve parke ile yol konforunu yükseltiyor

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşım konforunu iyileştirmek ve yolları yenilemek amacıyla ilçe genelinde üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar, ihtiyaçlara göre beton yol, asfalt serimi ve parke döşeme olarak planlanıyor.

Çalışmanın kapsamı:

Ekipler; Gümüşlük, Bahçelievler, Konacık, Kumköy ve Yakaköy mahallelerinde farklı zemin türlerine yönelik onarım ve yenileme işleri yapıyor. Projede hem mevcut kaplamaların yenilenmesi hem de ihtiyaç duyulan noktalarda yeni yol yapımı yer alıyor.

Mahalle bazlı uygulamalar:

Gümüşlük Mahallesinde Adnan Menderes, İsmet İnönü ve Cumhuriyet caddelerini kapsayan çalışmalarda özellikle Cumhuriyet Caddesinde binder asfalt serimi devam ediyor. Bahçelievler Mahallesinde eski parke taşları sökülüp yerine yeni parke döşeniyor. Konacık Mahallesinde Derya Koç Sokak'ta parke yenileme çalışmaları sürüyor.

Kumköy Mahallesi İrmene mevkisinde beton yol yapımı devam ederken, Yakaköy Mahallesi Ormantepe yolunda ise greyderle asfalt serimine başlandı. Ekipler uygulama sırasında malzeme ve zemin uyumuna göre işlem sırasını belirliyor.

İlerleme ve planlama:

Belediye yetkilileri, yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde ilçe genelinde devam edeceğini bildiriyor. Vatandaş konforu ve trafik güvenliği öncelikli hedef olarak belirtiliyor.

BODRUM’DA BEŞ MAHALLEDE YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR