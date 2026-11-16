Gençler çamurun, boyanın ve fikrin peşinde: Muğla'da haftalık sanat atölyeleri

Muğla'da gençler sanatla bir araya geliyor:

Muğla’da Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, düzenlediği düzenli sanat atölyeleriyle gençlere üretme fırsatı sunuyor. Merkezde her hafta yaklaşık 100 genç bir araya gelerek, seramikten biblolara ve resme uzanan geniş bir yelpazede pratik çalışmalar yapıyor.

Atölye programının içeriği ve uygulamalar:

Atölyelerde seramik şekillendirme, biblo tasarımı ve renklendirme ile resim teknikleri uygulamalı olarak öğretiliyor. Katılımcılar, eğitmen gözetiminde bireysel tasarımlar geliştiriyor; tasarım aşamasından renklendirmeye kadar her safhada el becerilerini ve estetik algılarını güçlendiriyorlar. Bu süreç, gençlerin hayal gücünü somut eserlerle buluşturmasını sağlıyor.

Sosyal etkileşim ve kişisel gelişim:

Farklı yaş ve ilgi gruplarından gelen katılımcılar, atölyelerde yalnızca teknik bilgi edinmiyor; aynı zamanda birlikte üretmenin, paylaşmanın ve ekip çalışmasının önemini deneyimliyorlar. Boş zamanların verimli geçirilmesine katkı sağlayan etkinlikler, gençlerin özgüvenini artırırken sosyal ağlarını genişletmesine de yardımcı oluyor.

Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından sürdürülen bu çalışmaların amacı, gençlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı sanat dallarıyla tanışmalarını sağlamak ve onları üretken bireyler olarak yetiştirmeye destek vermek. Haftalık düzen ve çeşitlilik, katılımcı sayısının istikrarlı olmasına katkı sağlarken, ortaya çıkan özgün eserler gençlerin gelişimini somut olarak ortaya koyuyor.

MUĞLA’DA GENÇLER SANATLA YETENEKLERİNİ KEŞFEDİYOR