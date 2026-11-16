Prematüre bebeklerin mücadelesine ışık tutan GAÜN Hastanesi etkinliği

GAÜN Çocuk Hastanesi, 15 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında prematüre bebeklerin yaşam mücadelesine dikkat çekmek ve ailelere destek sağlamak amacıyla bir farkındalık etkinliği düzenledi. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ev sahipliğinde gerçekleşen programda hem sağlık ekibinin hem de ailelerin rolü öne çıktı.

katılımcılar:

Programa; GAÜN Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Derya Aydın Şahin, Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Samet Benli, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü temsilcileri, yenidoğan yoğun bakım ünitesi hemşireleri, sağlık personeli ve prematüre bebeklerin aileleri katıldı. Katılımcılar, bir araya gelerek hem deneyim paylaştı hem de bilincin artırılmasına katkı sağladı.

vurgulanan noktalar ve etkinlik akışı:

Programda konuşan Doç. Dr. Derya Aydın Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Samet Benli ve Başhemşire Yardımcısı Aysel Dönmez, prematüre bebek bakımının hassasiyetine, yenidoğan yoğun bakım ekibinin özverili çalışmalarına ve ailelerin bu süreçteki hayati rolüne dikkat çekti. Konuşmalarda erken doğumun yol açtığı zorluklar, takip süreçleri ve aile içi iletişimin önemi üzerine vurgu yapıldı.

Etkinlik kapsamında prematüre bebeklerin ailelerine günün anısına hediyeler takdim edildi; program, pasta kesimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Düzenlenen bu tür programların, hem sağlık çalışanlarını hem de aileleri güçlendirmeye katkı sağladığı belirtildi.

GAÜN HASTANESİ’NDE DÜNYA PREMATÜRE GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ