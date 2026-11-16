Darende'de ani kalp krizi geçiren hasta yoğun bakım için Malatya'ya hava ambulansıyla götürüldü

Olayın kısa özeti

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan E.K. (39), ilçedeki Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tedavi için sevk edildi.

ilk müdahale ve değerlendirme:

Hastanede yapılan acil değerlendirmede gerekli tıbbi müdahaleler uygulanarak hastanın durumu stabilize edildi. Yapılan tetkik ve klinik değerlendirme sonrası daha ileri tetkik ve tedavi gerekmesi nedeniyle nakil kararı alındı.

nakil süreci ve tedavi:

Hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi. Sevkin ardından E.K.'nın Malatya'da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

DARENDE’DE KALP KRİZİ GEÇİREN HASTA HAVA AMBULANSIYLA MALATYA’YA SEVK EDİLDİ