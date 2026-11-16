İskilip'te denemeyle başlayan safran üretimi ikinci hasatta rekolte ve gelir umudu verdi

Denemeyle başlayan üretim ikinci yıl daha verimli sonuç verdi

Çorum'un İskilip ilçesinde harita mühendisi Mehmet Ulucan tarafından geçen yıl deneme amaçlı dikilen safran, ikinci sezonda artan verimle tekrar hasat edildi. Ulucan, ilk soğanlarını yaklaşık 250 metrekare alana diktikten sonra bu yıl üretimi genişleterek daha fazla ürün aldı. Bölgedeki iklimin Safranbolu ile uyumlu olduğunu tespit ettiklerini belirten Ulucan, geçen yıla göre rekoltenin belirgin şekilde yükseldiğini söyledi.

Üretim süreci, zamanlama ve maliyet:

Ulucan, safran dikiminin ağustos başından eylül ortasına kadar sürdüğünü, hasadın ise ekim sonundan kasımın 15'ine kadar devam ettiğini açıkladı. Üretimde en büyük maliyetin soğan olduğunu belirterek, soğanların bugün kilogramının 3-4 bin TL'den işlem gördüğünü vurguladı. Soğanların çoğalma özelliği nedeniyle yatırımın başlangıçta yüksek görünebileceğini, ancak 3 yıl içinde kendisini amorti etmeye başlayacağını ifade etti. Örnek olarak, bir soğanın 3. yılda 1’e 5 veya 1’e 10 oranında yavru verebileceğini; 300 metrekarede başlayan bir üretimin bu çoğalma ile yıllar içinde dönüm mertebesine ulaşabileceğini anlattı.

Rekabet, pazar ve kırsal kalkınma hedefi:

Ulucan, safranın gramının şu anda üreticiler tarafından 800 ile 1.400 TL arasında alıcı bulduğunu belirtti. Bu fiyatların dışarıdan bakıldığında yüksek kazanç izlenimi verdiğini ancak işe girmeden önce detaylı fizibilite, iş gücü ve pazar analizinin yapılması gerektiğini vurguladı. Kendi satışının şu an bireysel kullanıcılara yönelik olduğunu söyledi.

İskilip'teki denemenin amacının yalnızca ekonomik getiri sağlamak olmadığını, bölge için kırsal kalkınma hareketi başlatma potansiyelini görmek olduğunu belirten Ulucan, safran yetiştirmek isteyenlerle tecrübelerini paylaşmaya açık olduğunu ifade etti. Üreticinin sözleriyle, İskilip sadece geleneksel tarım ürünleriyle sınırlı olmayan, alternatif ürünlerle çeşitlendirilebilecek bir bölge olduğunu gördüklerini söyledi.

Ulucan’ın tecrübe ve verdiği rakamlar, safranın düşük alanlarda deneme ile başlayıp, doğru planlama ve pazarla birlikte bölgesel bir gelire dönüşebileceğine işaret ediyor.

BU YIL İKİNCİ KEZ SAFRAN YETİŞTİREN MEHMET ULUCAN, GEÇEN YILA GÖRE DAHA YÜKSEK BİR REKOLTE YAKALADI. ULUCAN, GRAMI BİN 400 LİRAYA KADAR ALICI BULAN SAFRANIN BÖLGEDE YAŞAYAN ÇİFTÇİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİR KAYNAĞI OLABİLECEĞİNİ İFADE ETTİ.