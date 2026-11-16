Turgutlu sultanları rakibine şans tanımadı, ikinci sıradaki yerini korudu

TVF Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 7. hafta maçında Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda konuk ettiği Forza Spor'u set vermeden 3-0 mağlup ederek ligdeki iddiasını sürdürdü. Kırmızı-siyahlılar, rakibine toplamda sadece 39 sayı vererek güçlü savunma ve etkili hücum organizasyonuyla dikkat çekti.

maçın skoru ve öne çıkanlar:

Karşılaşmanın ilk setini 25-18 alan Turgutlu temsilcisi, ikinci sette rakibine yalnızca yedi sayı şansı tanıyarak skoru 25-7 yaptı. Üçüncü sette de üstünlüğünü koruyan ekip, seti 25-14 kazandı ve mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Maç boyunca takımın blok ve savunmadaki direnci ile servis karşılamadaki istikrarı, skordaki farkın temel nedenleri olarak öne çıktı.

kurç'un değerlendirmesi:

Başantrenör Erdal Kurç, karşılaşma sonrası oyuncularını tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Sahada istediğimiz oyunu büyük ölçüde yansıttığımız bir karşılaşma oldu. Oyuncularımızın mücadele gücü, oyun disiplini ve birbirleriyle uyumu galibiyette önemli rol oynadı. Önümüzdeki maçlara da aynı ciddiyet ve kazanma arzusuyla hazırlanacağız. Sezon boyunca hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bu sonuçla Turgutlu Belediyespor ligdeki başarılı grafikini koruyarak ikinci sıradaki yerini muhafaza etti. Kulüp, sezonun kalan bölümünde de istikrarlı oyun ve disiplinli antrenman programıyla üst sıralara daha da yaklaşmayı hedefliyor.

TVF KADINLAR 2. LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN TURGUTLU BELEDİYESİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, 7. HAFTA KARŞILAŞMASINDA FORZA SPOR’U 3-0 MAĞLUP ETTİ. RAKİBİNE SADECE 39 SAYI ŞANSI VEREN KIRMIZI-SİYAHLILAR, LİGDE İKİNCİ SIRADAKİ YERİNİ KORUYARAK ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ.