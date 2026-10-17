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Gençler Kuşadası ve Doğanbey'de tarih ve kültürü yerinde keşfetti

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 'Gelin Tanış Olalım' projesinde öğrenciler Kuşadası ve Söke Doğanbey Köyü'nü ziyaret ederek bölgenin tarih ve kültürünü keşfetti.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Gençler Kuşadası ve Doğanbey'de tarih ve kültürü yerinde keşfetti

Geziyle yerel mirasın izinde

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü 'Gelin Tanış Olalım' projesi kapsamında düzenlenen kültür gezisinde öğrenciler Kuşadası ile Söke Doğanbey Köyü'nü ziyaret etti. Gün boyunca süren etkinlikte katılımcılar hem bölgenin tarihî dokusunu gördü hem de doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Ziyaretin rotası ve etkinlikler:

Program çerçevesinde gençler Kuşadası çevresindeki tarihi alanları ve Doğanbey Köyü'nün yerel yaşamını yakından tanıma fırsatı buldu. Rehber eşliğinde yapılan gözlemler, taşınmış anlatılar ve köy yaşamına ilişkin kısa duraklar, katılımcıların bölgenin kültürel mirasını yerinde algılamasını sağladı.

Projenin amacı ve gençlere katkısı:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğin gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmayı hedeflediğini vurguladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gelin Tanış Olalım projesi kapsamında öğrencilerimizle Kuşadası ve Söke Doğanbey Köyü'nü ziyaret ederek tarih ve kültürle iç içe keyifli bir gün geçirdik".

Etkinlik sonunda katılımcılar, benzer gezilerin gençlere yerel kimlik, tarih bilinci ve doğa farkındalığı kazandırdığını belirterek projenin devamının önemine değindi.

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ&#039;NÜN “GELİN TANIŞ OLALIM” PROJESİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLER...

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN “GELİN TANIŞ OLALIM” PROJESİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLER, KUŞADASI VE SÖKE DOĞANBEY KÖYÜ’NÜ ZİYARET EDEREK BÖLGENİN TARİHİ VE KÜLTÜREL DOKUSUNU YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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