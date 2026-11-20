Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde farkındalık etkinliği

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde, çevre ve iklim değişikliği konularında doğru bilgiye erişim ve dezenformasyonla mücadele amacıyla bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES programı desteğiyle yürütülen "Doğru Bilgi, Temiz Gelecek: Çevre ve İklim Dezenformasyonuyla Mücadele" projesi kapsamında üniversitenin merkez yerleşkesinde düzenlendi. Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Yılmaz, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 300 kişi katıldı.

Etkinlikte neler yapıldı:

Programda çevre bilinci, iklim değişikliği ve dijital dezenformasyonla mücadele gündeme getirildi. Katılımcılar için interaktif uygulamalar olarak kutu oyunları, Bilgi Kulesi (Jenga) ve Çarkıfelek yarışması düzenlendi. Bilgilendirme standında çevre ve iklim değişikliği ile bilgi kirliliğine ilişkin afiş ve görsel materyaller sergilendi; öğrencilerin uygulamalı katılımı teşvik edildi. Ayrıca "Dezenformasyona İz Bırak" temalı tuval alanı ve topluluk üyelerinin hazırladığı materyaller etkinlikte yer aldı.

Amaç ve hedefler:

Etkinliğin temel hedefi, öğrencilerin doğru bilgiye ulaşma ve yanlış bilgiyi ayırt etme becerilerini geliştirmekti. Katılımcılara dijital platformlarda karşılaştıkları içeriklerin kaynağını, tarihini ve doğruluğunu sorgulamanın önemi anlatıldı. Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Yılmaz etkinliğin önemine değinerek çevre ve suyun gelecek nesillere emanet olduğunu vurguladı ve topluluk üyelerini çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu Başkanı Yunus Emre Alpaslan ise projenin öğrencilerin doğru bilgiye daha hızlı erişimini sağlamayı amaçladığını, projenin UNESCO 31 Özel Çağrı Dönemi'nde kabul edildiğini ve Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yürütüldüğünü aktardı. Alpaslan, üniversite içinde ortalama 400-500 kişiye ulaşmayı hedeflediklerini ve katılımcıların uygulamalı etkinlikler ve bilgilendirme afişleri aracılığıyla yeni bilgiler edinmesinin bir başarı ölçütü olduğunu belirtti.

Etkinlik, gençlerin hem çevresel konularda bilinç kazanmasını hem de dijital okuryazarlık açısından dezenformasyonu tanıma becerilerini artırmasını amaçlayan kapsamlı bir farkındalık çalışması olarak tamamlandı.

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİNDE ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONULARINDA DOĞRU BİLGİYE ULAŞILMASI VE DEZENFORMASYONLA MÜCADELE EDİLMESİ AMACIYLA FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.