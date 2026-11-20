Ege bölgesinde yeni akademik iş birliği: birlik kuruldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde, bölgedeki 19 üniversite bir araya gelerek Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliği'ni kurdu. Kuruluş törenine Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da katıldı. Birliğin ilanında, üniversitelerin ayrı kurumsal kimliklerini koruyarak ortak hedefler doğrultusunda hareket etmeleri, kaynakların verimli kullanılması ve birlikte daha kapsamlı akademik çıktıların elde edilmesi amaç olarak gösterildi.

Kuruluşun hedefleri:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar toplantıda birliğin önceliklerini açıkladı. Kaçar, üniversitelerin görevlerini; nitelikli eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve üretilen bilginin toplumsal faydaya dönüşümü olarak tanımladı ve bu alanlarda ortak irade oluşturmanın önemine vurgu yaptı. Birliğin ilk hedefleri arasında ortak araştırma projeleri geliştirilmesi, akademisyen ve öğrenci hareketliliğinin artırılması, ortak müfredat ve eğitim programları oluşturulması ile bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi yer alıyor.

Kaçar, üniversiteler arası iş birliğinin yalnızca yönetimler düzeyinde değil, akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler arasında da kalıcı bağlar kurmasını hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Birliğin, üniversitelerin bilgi birikimini bölgenin ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda toplumsal katkıya dönüştürmesine aracı olmasının beklendiğini söyledi.

YÖK'ün bakışı ve ilk adımlar:

Prof. Dr. Erol Özvar ise Ege Üniversiteler Birliği'nin, eğitim-öğretimden bilimsel araştırmaya, araştırma altyapılarının ortak kullanımından kurumsal yönetime kadar geniş bir alanda yeni imkânlar sağlayacağını vurguladı. Özvar, birliğin başarısının belirlenen hedeflerin uygulanabilir çalışma programlarına dönüştürülmesine ve sonuçların düzenli değerlendirilmesine bağlı olduğunu ifade etti.

YÖK başkanı, ilk aşamada bilimsel araştırma, eğitim-öğretim ve idari iş birliği alanlarında çalışma grupları kurulmasını, araştırma altyapılarının ortak kullanımına ilişkin hazırlıkların başlatılmasını, belirli alanlarda ortak araştırma ekiplerinin oluşturulmasını ve başarılı eğitim uygulamalarının paylaşılmasını önerdi. Bu tür bölgesel iş birliklerinin ülkenin diğer bölgelerine de örnek teşkil etmesini beklediklerini belirtti.

Özvar, ayrıca Türk üniversitelerinin uluslararası sıralamalardaki konumuna değinerek, Times Higher Education 2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması verilerini hatırlattı. Türkiye genelinde üniversitelerden 13'ünün ilk 200'de, 38'inin ilk 500'de yer aldığını ve iki üniversitenin ilk 100'e girdiğini belirterek, Ege Üniversiteler Birliği'nin bölgede uzmanlıkları bir araya getirerek uzun vadeli bilimsel çalışma grupları oluşturması gerektiğini söyledi.

Bölgenin sahip olduğu akademik potansiyel de toplantıda ön plana çıktı: tarım ve gıda teknolojileri, yenilenebilir enerji, su kaynaklarının yönetimi, sağlık bilimleri, turizm ve kültürel miras araştırmaları gibi alanlar Ege Bölgesi'nin güçlü olduğu sahalar olarak sıralandı ve Birliğin bu alanlarda ortak projeler ve altyapı paylaşımları yoluyla somut katkı sağlayabileceği vurgulandı.

Toplantıda öne çıkan vurgu, Birliğin sadece bir sözleşme veya protokol olmaktan ziyade, sürdürülebilir, uygulamaya dönük bir çalışma programı oluşturması gerektiği oldu. Buna göre kısa vadede çalışma gruplarının kurulması, öncelikli faaliyetlerin belirlenmesi ve ortak altyapı kullanımına yönelik adımların atılması planlanıyor.

Sonuç olarak Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliği, bölgedeki üniversitelerin birbirini tamamlayan imkânlarını ortak bilimsel ve akademik hedefler doğrultusunda harekete geçirerek hem yerel hem de ulusal düzeyde daha kapsamlı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.

EGE BÖLGESİNDEKİ 19 ÜNİVERSİTE'NİN BİR ARAYA GELEREK OLUŞTURDUKLARI ‘EGE BÖLGESİ ÜNİVERSİTELERİ BİRLİĞİ'NİN KURULUŞU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ'NİN EV SAHİPLİĞİNDE, YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANI PROF. DR. EROL AÖZVAR'IN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.