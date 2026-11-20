Karaköprü'de proje safhasında zemin etüdü başladı

Şanlıurfa’nın hızla büyüyen ilçesi Karaköprü'ye kazandırılması planlanan 350 yataklı Karaköprü Devlet Hastanesi projesinde önemli bir aşama geçildi. Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı yatırım programı içinde yer alan proje kapsamında zemin etüdü ve proje çalışmaları başlatıldı.

Yerinde inceleme ve ekip:

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erhan Berk, Destek Hizmetleri Başkanı ve başkan yardımcıları ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ekibi, hastanenin yapılacağı alanda incelemelerde bulunarak zemin etüdü çalışmalarını başlattı. Doç. Dr. Erhan Berk, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "350 yataklı Karaköprü Devlet Hastanemiz, Şanlıurfa’mızın sağlık altyapısını güçlendirecek önemli yatırımlardan biridir. Zemin etüdü çalışmalarının başlaması, projenin hayata geçirilmesi açısından önemli bir aşamadır. Hastanemizin tamamlanmasıyla Karaköprü ve çevresindeki vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak, ilimizin sağlık hizmeti kapasitesi daha da güçlenecektir" ifadelerini kullandı.

Bölgeye etkisi ve sonraki adımlar:

Projenin hedefi, Karaköprü ve çevresindeki artan nüfus yoğunluğuna yanıt vermek; modern fiziki altyapı, donanımlı poliklinikler ve ileri teknolojiye sahip tanı ve tedavi birimleriyle hizmet sunmak. Hastanenin hizmete girmesiyle kent merkezindeki mevcut hastanelerin hasta yoğunluğunun azaltılması ve bölge halkının sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşması bekleniyor.

Zemin etüdü ve proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapım ihalesi sürecine geçilmesi planlanıyor. 350 yataklı Karaköprü Devlet Hastanesi'nin, Şanlıurfa’nın sağlık hizmetleri kapasitesine ve gelecekteki ihtiyaçlarına önemli katkı sunması amaçlanıyor.

KARAKÖPRÜ’DE 350 YATAKLI DEVLET HASTANESİ İÇİN İLK ÇALIŞMALAR BAŞLADI