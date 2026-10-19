Gençlere miras: camilerin sosyal dokuda üstlendiği roller

konferansta neler konuşuldu:

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında, Bozdoğan İlçe Müftülüğü tarafından Bahattin-Gülten Çırpanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenciler için "Cami ve Sosyal Hayat" temalı bir konferans gerçekleştirildi. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve ardından İlçe Müftüsü Rıdvan Seletli öğrencilerle bir araya gelerek konuşma yaptı.

camilerin toplumdaki işlevi:

Seletli, konuşmasında camilerin sadece ibadet mekânı olmanın ötesinde, toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendiği merkezler olduğunu vurguladı. Camilerin komşuluk ilişkilerinden eğitim ve dayanışma faaliyetlerine kadar geniş bir sosyal rol üstlendiğini belirterek, bu mekanların toplumun moral ve ahlaki dokusuna katkısına dikkat çekti.

geleceğe yönelik sorumluluk ve tavsiyeler:

İmam hatip lisesi öğrencilerine hitap eden Seletli, gençlere birlik, beraberlik ve kardeşlik değerlerini önemsemeleri çağrısında bulundu. Ayrıca, gelecekte din hizmetlerinde görev alacak adaylara rehberlik rolünün önemini anlatarak, mesleki ve kişisel sorumluluklarına hazırlıklı olmaları gerektiğini aktardı. Seletli konuşmasının sonunda öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Program, öğrencilerle soru-cevap bölümünün ardından sonlandırıldı. Etkinlik, camilerin toplum içindeki rolünün genç nesillere aktarılması ve din görevlisi adaylarının bilinçlendirilmesi açısından hedeflenen mesajları iletti.

AYDIN'IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN KONFERANSTA, ÖĞRENCİLERE CAMİLERİN TOPLUMSAL HAYATTAKİ YERİ VE ÖNEMİ ANLATILDI.