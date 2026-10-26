Gençleri yanıltan e-sigara görünümü: tatlı aromalar, gerçek tehlike

Elektronik sigaranın gençlerde yayılan masumiyeti

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Karaduman Yalçın, elektronik sigaraların gençler arasında renkli aromalar, dikkat çekici tasarımlar ve sosyal medyanın etkisiyle masum bir ürün algısı yarattığını belirtiyor. Uzman, bu algının ciddi sağlık risklerini gizlediğine dikkat çekiyor.

Gençler için cazip ama yanıltıcı:

Uzm. Dr. Yalçın, "Elektronik sigara, özellikle gençler arasında giderek daha fazla ilgi görüyor. Meyve, şeker ve farklı aromalarla sunulan bu ürünler, sigaraya göre daha masum bir alternatifmiş gibi algılanabiliyor. Ancak ortaya çıkan bu algı, önemli bir sağlık riskini de beraberinde getiriyor. Sigara dumanı yerine buhar ürettiği için zararsız olduğu düşünülen elektronik sigaralar, içerdiği kimyasallar ve nikotin nedeniyle akciğer sağlığını tehdit edebiliyor" dedi.

Sağlık etkileri ve içerikler:

Uzmanlar, elektronik sigaraların ürettiği buharın yalnızca su buharından oluşmadığını; nikotin, aroma vericiler ve çeşitli kimyasal maddeler içerdiğini vurguluyor. Bu cihazlar likiti ısıtarak solunabilir aerosol oluşturur. Likitler genellikle nikotin, gliserin, propilen glikol ve aroma verici maddeler içerir ve nikotin vücuda hızlıca ulaşabilir.

Dr. Yalçın ayrıca, "Meyveli ve tatlı aromalarıyla özellikle gençlerin ilgisini çeken elektronik sigara likitleri, sağlık açısından masum değil" uyarısında bulunuyor. Nikotin içermeyen ürünlerin de tamamen risksiz olmadığı, ısıtma sırasında bazı maddelerin zararlı kimyasal yapılara dönüşebileceği ifade ediliyor.

Bu kimyasalların solunması akciğer dokusunda tahrişe, öksürüğe ve iltihaplanmaya yol açabilir. Uzmanlar, gençler arasında yaygınlaşan yanlış algıya karşı aileleri, eğitimcileri ve sağlık profesyonellerini bilinçlendirme konusunda uyarıyor ve elektronik sigara kullanımının sağlık açısından risk taşıdığını hatırlatıyor.

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI UZM. DR. FUNDA KARADUMAN YALÇIN, ELEKTRONİK SİGARANIN İÇERDİĞİ KİMYASALLARIN VE NİKOTİNİN SAĞLIK RİSKİNE YOL AÇTIĞINI SÖYLEDİ.