Tatvan'da denizcilere yerel sınav merkezi: Van Gölü havzasına hizmet

tatvan'da yeni gemiadamları sınav merkezi faaliyete geçti:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tatvan Liman Başkanlığı bünyesinde kurulan Gemiadamları Sınav Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkezin açılmasıyla birlikte bölgedeki denizcilere sınavlara erişimde önemli bir kolaylık sunulması amaçlanıyor.

Merkez, özellikle Van Gölü Havzası başta olmak üzere Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan denizcilerin ihtiyaçlarına yanıt verecek. Kurum yetkilileri, merkezin faaliyete geçmesiyle denizcilerin sınav işlemleri için farklı illere gitme zorunluluğunun azalacağını, bunun da zaman ve ulaşım açısından tasarruf sağlayacağını vurguladı.

hangi sınavlar merkezde yapılacak:

Tatvan Gemiadamları Sınav Merkezi'nde farklı sınıf ve yeterliliklere yönelik sınavlar gerçekleştirilecek. Merkezde kaptanlık, zabitan sınıfı, gemi makineleri vardiya mühendisliği, başmühendislik, kılavuz kaptanlık, Küresel Deniz Tehlike ve Emniyet Sistemi (GMDSS) ile tayfa sınıflarına yönelik sınavlar yapılacağı bildirildi. Bu kapsam, bölgedeki denizcilik mesleklerinin belgelendirilmesi sürecini yerelde karşılamayı hedefliyor.

açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış törenine Bitlis Vali Yardımcısı Adnan Ayte, Denizcilik ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü 2012-2017 dönemi Genel Müdürü Cemalettin Şevli, Tatvan Liman Başkanı Yusuf Yılmaz, Van Gölü Sahil Güvenlik Grup Komutanı Sahil Güvenlik Yarbay Cenk Çaka, Tatvan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aytunç Tayfur, Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Osmancan Aydemir, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sedat Kara, TCDD Vangölü Feribot Müdürü Yüksel Kocaman, önceki dönem Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki ile gemi adamları ve davetliler katıldı.

Törende konuşan yetkililer, merkezin Tatvan'a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, hizmetin bölgedeki denizcilik faaliyetlerine katkı sunmasını diledi. Merkezin devreye girmesiyle birlikte sınav süreçlerinin daha düzenli ve erişilebilir hale gelmesi bekleniyor.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TATVAN LİMAN BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE KURULAN GEMİADAMLARI SINAV MERKEZİ, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.