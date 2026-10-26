Gençlerin müzik yolculuğu Bursa'da yeni bir sayfa açıyor

Gençlerin müzik yolculuğu Bursa'da başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kültür Sanat ve Gelişim Akademisi çatısı altındaki Müzik Bölümü, çocuklar ve gençleri sanatla buluşturmak amacıyla yetenek sınavları düzenledi. Sınavlara 7-21 yaş arası adaylar katıldı; bölüme toplam 205 başvuru yapıldı, sınavlara giren 155 adaydan 110 kişi 70 puanlık başarı barajını aştı.

Sınav sonuçları ve yerleştirme:

Yetenek sınavları sonrası değerlendirme süreci, başarı sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ve kesin listeler 27 Ekim 2026 Salı günü Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan orkestra.bursa.bel.tr adresinden ilan edilecek. Bu dönem akademide eğitime başlama imkanı bulamayan adaylar için gelişim süreçlerinin devam edeceği belirtildi.

Eğitim hedefleri ve fırsatlar:

Akademinin Müzik Bölümü Sanat Koordinatörü Deniz Tan, öğrencilerin müzikal yetkinliklerini artırmayı, becerilerini sistematik bir eğitim planıyla güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Bölüm Koordinatörü Hilal Yavar ise öğrencilerin edindikleri birikimi gençlik orkestraları ve farklı topluluklarda sahne deneyimine dönüştürebileceklerini söyledi.

Projeye değerlendirme yapan Prof. Dr. Aylin Çakıcı Uzar akademinin geniş bir vizyona sahip olduğunu ve gençlerin müzik yolculuğuna katkı sağlayacağını ifade ederken, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Emrah Takmak da eğitimin gençlerin gelecekteki müzik yaşamları için değerli bir başlangıç olacağına dikkati çekti.

Sınava katılan çocuklar ve gençler, piyano, şarkı ve klarnet gibi farklı alanlarda kendilerini geliştirme arzularını paylaştı; veliler ise çocuklarının yeteneklerinin uzman eğitimciler eşliğinde gelişmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Akademide müzik eğitiminin yanı sıra tiyatro, görsel sanatlar ve sanat atölyesi çalışmalarının da çok yakında başlayacağı açıklandı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ SANATLA BULUŞTURMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ KÜLTÜR SANAT VE GELİŞİM AKADEMİSİ’NİN MÜZİK BÖLÜMÜ YETENEK SINAVLARINI GERÇEKLEŞTİRDİ. SINAVLARDA, 7-21 YAŞ ARALIĞINDAKİ ADAYLARIN MÜZİKAL YETENEKLERİ DEĞERLENDİRİLDİ.