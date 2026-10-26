Sarıgöl'de ortak yazılı sınav uygulamaları masaya yatırıldı

toplantının ayrıntıları:

Sarıgöl Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen oturumda, ortaokul ve lise müdürleri bir araya geldi. Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Muhittin Şen başkanlık etti. Katılımcılar, eğitim kurumlarındaki sınav uygulamalarının koordinasyonu ve ortak yaklaşım gereksinimleri üzerinde durdu.

gündem: ortak yazılı sınav sistemi (OYSS):

Toplantının ana gündemini Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) oluşturdu. Müdürler, sınav süreçlerinin planlanması, soru hazırlama ilkeleri ve takvim uyumu gibi uygulama esaslarını değerlendirdi. Amaç; sınavların tutarlılığını sağlamak ve kurumsal uygulamalar arasında standardizasyonu artırmaktır.

ölçme ve değerlendirme süreçlerinin güçlendirilmesi:

Oturumda, eğitimde ölçme ve değerlendirme mekanizmalarının etkinliğinin nasıl yükseltileceğine ilişkin görüş alışverişi yapıldı. Sınavların sağlıklı ve verimli yürütülmesi için gözetmen düzenlemeleri, değerlendirme kriterlerinin netleştirilmesi ve sonuçların analiz edilmesine yönelik uygulama önerileri üzerinde duruldu.

Katılımcılar, farklı okul düzeylerindeki uygulama örneklerini paylaştı ve ortak uygulama rehberleri hazırlanmasının yararlı olacağını belirtti. Görüş ve değerlendirmelerin paylaşılmasının ardından toplantı sona erdi.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE, ORTAOKUL VE LİSE MÜDÜRLERİNİN KATILIMIYLA ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ (OYSS) KONULU TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.