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Geri dönüşümde yeni adım: Bodrum'da DOA makineleri ve izmarit kutuları yaygınlaşıyor

Bodrum Belediyesi ikinci DOA makinesini Turgutreis'e koydu; Tepecik uygulaması genişletiliyor ve Eski Garaj önüne izmarit kutusu yerleştirildi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 17:37

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 17:40

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Geri dönüşümde yeni adım: Bodrum'da DOA makineleri ve izmarit kutuları yaygınlaşıyor

Bodrum Belediyesi'nden iki yönlü çevre hamlesi

Bodrum Belediyesi, kentin geri dönüşüm alışkanlıklarını güçlendirmek amacıyla uygulamaya koyduğu projeleri genişletiyor. Belediyenin desteklediği DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar) sistemi ile depozito iadesi uygulamasının ikincisi Turgutreis Mahallesi Mehmet Hilmi Caddesi 4012. Sokak adresinde hizmete girdi. Çalışmalar, Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor.

DOA makineleri ile nasıl işlem yapılıyor:

DOA makineleri, depozito bedeli bulunan PET, cam ve alüminyum ambalajları kabul ederek kullanıcıların iade tutarlarını geri almasını sağlıyor. Sistem, ilk olarak Tepecik Mahallesi, Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde, Cumhuriyet Ortaokulu önüne yerleştirilen makineyle başlamış ve yoğun ilgi görmüştü. Belediye yetkilileri, bu adımla geri dönüşümün günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesini ve çevreye duyarlı alışkanlıkların Bodrum genelinde yaygınlaşmasını hedeflediklerini belirtiyor.

İzmarit kutuları ile sokak temizliğine destek:

Bodrum Belediyesi, yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde sigara izmaritlerinin çevreye atılmasını azaltmak için izmarit atık toplama kutuları kurmaya başladı. Çalışmanın ilk uygulaması olarak kolay erişim sağlanması amacıyla Bodrum Eski Garaj girişine atık kutusu konuldu. Belediye, izmarit kutusu uygulamasını ilçenin diğer yoğun yaya trafiğine sahip noktalarına da yaygınlaştırmayı planlıyor ve vatandaşları izmaritleri yere atmamak konusunda uyarıyor.

Belediye yetkilileri, çevre temizliğini korumak, geri dönüşüm bilincini artırmak ve sürdürülebilir yaşamı teşvik etmek amacıyla yeni projelerin hayata geçirilmeye devam edeceğini ifade etti.

BODRUM BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN GERİ DÖNÜŞÜM ALIŞKANLIKLARINI DESTEKLEMEK AMACIYLA HİZMETE...

BODRUM BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN GERİ DÖNÜŞÜM ALIŞKANLIKLARINI DESTEKLEMEK AMACIYLA HİZMETE SUNDUĞU "DOA" (DEPOZİTOSU OLAN AMBALAJLAR) GERİ DÖNÜŞÜM VE DEPOZİTO İADE SİSTEMİNİ, FARKLI NOKTALARA YERLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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