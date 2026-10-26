Nilüfer'de kadın muhtarlar güç birliği yaptı

Nilüfer’de 26 Ekim anması ve buluşma

Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen özel etkinlik, 26 Ekim Kadın Muhtarlar Günü kapsamında Ata Çarşı’daki Nilüfer Kent Konseyi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinlik, kadın muhtarların bir araya gelmesine ve deneyim paylaşımına olanak sağladı.

katılımcılar ve vurgulanan mesajlar:

Programa, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyeleri Gülver Deniz ile Mehtap Esen, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Arzu Tan, Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Tülin Demir, Dış İlişkiler Müdürü Sanem Çetiner ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir katıldı.

Dış İlişkiler Müdürü Sanem Çetiner, yaptığı konuşmada tüm katılımcıların Kadın Muhtarlar Günü’nü kutlayarak 26 Ekimin Türk kadınına muhtar seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü olduğunu hatırlattı ve "Nilüfer bir kadın şehri. Birlikte güçleniyor, birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

yerel yönetimde kadın temsili ve destek çağrısı:

Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Arzu Tan, kadın muhtarlardan mahalle komitelerine aktif destek vermelerini istedi. Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Tülin Demir ise kadın muhtarların yerel yönetimdeki rollerine dikkat çekerek, "Kadın muhtarlarımız mahallelerin dinamiğini tutuyor" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, katılımcıların görüş alışverişi ve dayanışma mesajlarının ardından Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası’nın sahne almasıyla sona erdi.

NİLÜFER’DE 26 EKİM KADIN MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE KADIN MUHTARLAR BİR ARAYA GELDİ.