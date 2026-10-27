Gençlerin fikirleriyle şekillenen eğitim modeli Gaziantep'te başlıyor

lansman ve projenin amacı:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen Şehrim Okulum Projesi kapsamında geliştirilen Gençlik Kulüpleri Uygulama Modeli lansmanı gerçekleştirildi. Proje, öğrencilerin sadece sınıf içinde değil, şehrin sunduğu imkânlarla da öğrenmesini sağlamayı; gençlerin fikir üretme, karar alma süreçlerine katılma ve yerel ihtiyaçlara yönelik çözüm geliştirme becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Programda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal uygulama modeli ve kulüplere sunulacak imkânlar hakkında bilgi verdi. Model, öğrencilerin yerel yaşamı öğrenme alanına dönüştürerek uygulamalı deneyim kazanmalarını amaçlıyor.

pilot uygulama ve ilçe seçimi:

Gençlik Kulüpleri Uygulama Modeli, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerindeki resmî liselerde pilot olarak uygulanacak. Lansmanda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gençlerin beklentilerini doğrudan öğrenmenin ve potansiyellerini ortaya çıkaracak imkânlar sunmanın önemine vurgu yaptı; 'Benim sizin ne istediğinizi bilmem gerekiyor' sözleriyle öğrencilerin talep ve hedeflerinin projeye yön vereceğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül ile Vali Yardımcısı Abdullah Şen de projenin kente kattıklarını ve Gaziantep'in pilot il olmasının önemini vurguladı. İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ve diğer protokol üyeleri projeye destek verdiklerini ifade etti.

kulüp yapısı ve faaliyet alanları:

Proje kapsamında toplam 141 Gençlik Kulübü oluşturuldu. Her kulüp, 10 öğrenciden oluşacak ve bir rehber öğretmen danışmanlığında çalışacak. Kulüpler; spor, bilim, kültür, sanat ve doğa-çevre-toplum olmak üzere beş alanda faaliyet yürütecek. 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin ağırlıkta olduğu yapı, teknik geziler, uygulamalı etkinlikler ve okul dışı öğrenme fırsatlarını içeriyor.

Kulüp üyeleri ayrıca alan bazlı 'Genç Fikirler Kurulları'nda görüş ve projelerini paylaşacak; okullarının ve mahallelerinin ihtiyaçlarını tespit edip çalışmalarına taşıyarak diğer öğrencilerin de katılımını teşvik edecekler. Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin projenin akran etkileşimini ve ötekileşmiş gençlerin dahil edilmesini sağlayacağına dikkat çekti.

yarışma, değerlendirme ve destek mekanizması:

Model, öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla münazara, hitabet, bilgi ve spor yarışmaları ile tematik etkinlikler düzenlemeyi öngörüyor. Kulüpler lig modeli gibi farklı etaplardan oluşan yarışma formatları üzerinde çalışılacak. 2026-2027 öğretim yılının ikinci döneminde kulüpler beş alanda özgün projeler hazırlayacak; projeler değerlendirme süreçlerinden geçirilerek yarışmaya dahil edilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, eğitim öğretim yılı sonunda başarılı bulunan 12 projeye ayni ve nakdi destek verecek. Ön değerlendirme ve kurul değerlendirmesi sonucunda desteklenecek projeler arasında 3 spor, 3 bilim, 2 kültür, 2 sanat ve 2 doğa-çevre-toplum projesi yer alacak. Seçimde sürdürülebilirlik, gençlerin aktif katılımı, yerel katkı, kültürel aktarım ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Erdem-Değer-Eylem çerçevesi ile uyum kriterleri esas alınacak.

Projenin hedefi, öğrencilerin proje geliştirme deneyimi kazanmaları, üretkenliklerini artırmaları ve yaşadıkları çevreye somut katkılar sunmaları. Lansman, protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Not: Proje pilot uygulama kapsamında olduğundan uygulama detayları ve yarışma formatları dönemsel değerlendirmelerle netleşecek ve uygulama sonunda elde edilen sonuçlar ışığında yaygınlaştırma planları yapılacaktır.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE HAYATA GEÇİRİLEN ŞEHRİM OKULUM PROJESİ GENÇLİK KULÜPLERİ UYGULAMA MODELİ’NİN LANSMANI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.