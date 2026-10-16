Gençlerin kayığıyla Sakarya'da camiden tahliye

Taşkının etkisi ve mahalle durumu:

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar sonucu Yağcılar Deresi taştı ve Yağcılar Mahallesi adeta su altında kaldı. Taşkın nedeniyle sokak ve yolların su seviyeleri diz boyuna kadar yükseldi, pek çok cadde ve bağlantı yolu geçişe kapandı.

Yağışın etkisi bölge genelinde hissedilirken, mahallede yatsı namazı için camiye giden vatandaşlar ve cami imamı ibadet sonrası dışarı çıktıklarında yolların nehri andırdığını gördü ve camiden çıkmakta zorlandı.

Mahalleli gençlerin müdahalesi:

Sel sularının ortasında kalan imam ve cemaatin imdadına mahalledeki gençler koştu. Gençler tarafından temin edilen küçük bir kayıkla vatandaşlar tek tek bindirilerek güvenli alanlara taşındı. Bazı kişiler evlerine ulaştırılırken, bazıları ise kayıkla mahalledeki çay ocağına götürüldü.

O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı; kayıtlar taşkının boyutunu ve müdahalenin zamanlamasını gözler önüne serdi. Müdahale, Sel ve yağış nedeniyle zorlanan mahalle halkının dayanışma örneği olarak kayda geçti.

Olayla ilgili resmi bir açıklama veya can kaybı, yaralanma bilgisi kaynak metinde yer almamaktadır. Mahalle sakinleri ve gençlerin hızlı müdahalesi sayesinde camide mahsur kalanlar güvenli bölgelere ulaştırıldı.

SAKARYA'NIN AKYAZI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLAR SONRASINDA DERELERİN TAŞMASIYLA MAHALLE SULAR ALTINDA KALDI.