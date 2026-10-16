Dolar 49,4922 +0,05%
Euro 55,8495 +0,58%
Bist 12.070,17 0,00%
Altın Gram 6.691,04 +0,84%
EUR/USD 1,1270 +0,44%
Brent Petrol 105,80 -0,11%
--°

Gençlerin kayığıyla Sakarya'da camiden tahliye

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Yağcılar Deresi taşınca yatsı sonrası camide mahsur kalan imam ve cemaat, mahalleli gençlerin kayığıyla tahliye edildi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gençlerin kayığıyla Sakarya'da camiden tahliye

Taşkının etkisi ve mahalle durumu:

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar sonucu Yağcılar Deresi taştı ve Yağcılar Mahallesi adeta su altında kaldı. Taşkın nedeniyle sokak ve yolların su seviyeleri diz boyuna kadar yükseldi, pek çok cadde ve bağlantı yolu geçişe kapandı.

Yağışın etkisi bölge genelinde hissedilirken, mahallede yatsı namazı için camiye giden vatandaşlar ve cami imamı ibadet sonrası dışarı çıktıklarında yolların nehri andırdığını gördü ve camiden çıkmakta zorlandı.

Mahalleli gençlerin müdahalesi:

Sel sularının ortasında kalan imam ve cemaatin imdadına mahalledeki gençler koştu. Gençler tarafından temin edilen küçük bir kayıkla vatandaşlar tek tek bindirilerek güvenli alanlara taşındı. Bazı kişiler evlerine ulaştırılırken, bazıları ise kayıkla mahalledeki çay ocağına götürüldü.

O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı; kayıtlar taşkının boyutunu ve müdahalenin zamanlamasını gözler önüne serdi. Müdahale, Sel ve yağış nedeniyle zorlanan mahalle halkının dayanışma örneği olarak kayda geçti.

Olayla ilgili resmi bir açıklama veya can kaybı, yaralanma bilgisi kaynak metinde yer almamaktadır. Mahalle sakinleri ve gençlerin hızlı müdahalesi sayesinde camide mahsur kalanlar güvenli bölgelere ulaştırıldı.

SAKARYA&#039;NIN AKYAZI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLAR SONRASINDA DERELERİN TAŞMASIYLA...

SAKARYA'NIN AKYAZI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLAR SONRASINDA DERELERİN TAŞMASIYLA MAHALLE SULAR ALTINDA KALDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kağıthane’de üretim tesisine yönelik baskın: binlerce hap ve 50 kg MDMA ele geçi...
images

Avrupa'da milyonluk dolandırıcının sahte kimlikle estetik planı çöktü: 8 şüpheli...
images

Sel sonrası İstanbul'da dördüncü can kaybı teyit edildi
images

Bismil yönünde kaza: minibüsle motosiklet çarpışmasında 14 yaşındaki sürücü haya...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sunuculukla özgüvenini bulan Cansu, bakanla ilk röportajını yaptı

Düzce üçüncü sırada: Kardüz Yaylası'na metrekareye 101,6 kg yağış düştü

Nazilli'de gıda bilinci ve tarımsal yenilikler öne çıktı

Nazman okul çevrelerinde güvenlik ve koordinasyonu denetledi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı