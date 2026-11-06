Gençlerle yüz yüze: Şahin ulaşım, spor ve fırsatları anlattı

Üniversite buluşmasının kapsamı:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Üniversite Fakülte Buluşmaları" programı kapsamında İlahiyat Fakültesi'nde yaklaşık 250 öğrenci ile bir araya geldi. Programın moderatörlüğünü İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Erkan üstlendi. Soru-cevap formatında gerçekleşen buluşmada öğrenciler doğrudan görüş ve beklentilerini iletme fırsatı buldu.

Soruların odaklandığı başlıklar:

Toplantıda öne çıkan konular arasında ulaşım yatırımları ve öğrenci dostu şehir uygulamaları yer aldı. Başkan Şahin, gelen ulaşım sorusuna yanıt olarak planlanan projelerden bahsederek Gaziray ve tramvay hatlarının uzatılacağını ve Nizip yönünde ulaşım ağının geliştirilmesine çalışıldığını aktardı. Gençlerin kent yatırımlarını takip etmeleri için kurumun bilgilendirme çağrısında bulundu.

Başkan Şahin, öğrencilere yönelik desteği vurgulayarak "öğrencilerin neye ihtiyacı varsa destekleneceğini" belirtti ve gençlerin katılımını teşvik etti. Program sırasında salonda bulunan öğrencilere spor ayakkabı ve eşofman hediye edildi; Şahin, isteyenlerle Gazi Yarı Maratonunda birlikte koşma sözü verdi. Ayrıca fakülte öğrencilerine kentteki manevi mekanlar için düzenlenecek turların müjdesini verdi.

Başkan Şahin'in gençlere mesajı:

Şahin buluşmada gençlikle kurulan diyalogun önemine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: “Birlikte karşılıklı camdan cama değil de candan cana, gözden göze temasla öğrencilerimize bir yerlere gelmek lazım. Gençlerimiz hayal ediyor. Sen istersen o bir hayal değildir ama bu iş imkan meselesi, fırsat meselesi, birbirimizi karşı dinleme meselesi. Kalpten kalbe giden yol çok mühim. Aslında Gaziantep Modeli de bu. ‘Birlikte rahmet var, birlikte kuvvet doğuyor.’ Siz ne diyorsunuz? Biz ne yapmalıyız? Biz ne diyoruz? Siz ne yapmalısınız? Bugün bunun için buradayız”.

Toplantı, gençlerin doğrudan sorularını iletmelerine olanak tanıyan bir platform sağladı; belediye yetkilileri ise kent projeleri ve öğrenci desteklerine ilişkin bilgi akışını sürdürme çağrısı yaptı.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN, ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEREK GENÇLERİN GÖRÜŞ, DÜŞÜNCE VE BEKLENTİLERİNİ DOĞRUDAN DİNLEDİ. ÖĞRENCİLERDEN GELEN SORULARI SAMİMİYETLE CEVAPLAYAN BAŞKAN FATMA ŞAHİN, ÖĞRENCİLERİN NEYE İHTİYACI VARSA DESTEKLENECEĞİNİ İFADE EDEREK, KURUM OLARAK KENTTE YAPILAN PROJELERDEN YARARLANMA ÇAĞRISINDA BULUNDU.