Genç'te aile, bağımlılık ve değerler eğitimi için ortak yol arayışı

Genç'te aile, bağımlılık ve değerler eğitimi ele alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde Genç İstişare Meclisi tarafından düzenlenen programda aile yapısının güçlendirilmesi, bağımlılıkla mücadele ve değerler eğitimi konuları kapsamlı şekilde tartışıldı. Programa Genç Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar, Ak Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, geçmiş dönem milletvekilleri ve belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri, muhtarlar ve davetliler katıldı.

katılımcılar ve toplantının amacı

Genç İstişare Meclisi Sözcüsü İdris Ağırbaş açılış konuşmasında bir araya gelişlerinin makam ya da mevki beklentisinden kaynaklanmadığını belirterek, ailelerin, çocukların ve gençlerin sorunlarına çözüm arama niyetiyle toplandıklarını vurguladı. Ağırbaş, toplumdaki sorunlara karşı duyarlılığın önemine dikkat çekti.

Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar ise gençlik, çocuklar ve ailelerin karşılaştığı problemlere ilişkin bu tür buluşmaların gerekliliğini ifade ederek, "Bugün burada çok kıymetli hocalarımızın fikir ve görüşleri, önerileri ve çözümleri ortaya koymaları bizler için son derece memnuniyet vericidir. Gerçekten böyle bir ortama halkımızın, gençliğimizin ve çocuklarımızın son derece ihtiyacı vardır. Bu problem artık adeta kanserin dördüncü evresine girmek üzere. Çözümü olmayan bir ortama doğru sürüklenmek isteniyor" sözleriyle endişesini paylaştı.

tartışılan ana başlıklar ve sonuç

Program kapsamında konuşmacılar; siyasetçi ve yazar Abdulbaki Erdoğmuş, Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu ve Doç. Dr. Bayram Yurt tarafından aile yapısının güçlendirilmesi, bağımlılıkla etkili mücadele yöntemleri, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve toplumsal değerlerin gelecek nesillere aktarılması konularında bilgi ve öneriler paylaşıldı.

Sunulan görüşlerde eğitim, aile içi iletişimin güçlendirilmesi, yerel kurumların işbirliği ve sivil toplum desteğinin önemi öne çıktı. Katılımcılar ayrıca gençlere yönelik erken müdahale programları ve farkındalık çalışmaları gibi uygulamaya dönük öneriler üzerinde durdu.

Program soru-cevap bölümü ile devam edip, katılımcıların öneri ve sorularının alınmasının ardından sona erdi.

BİNGÖL'ÜN GENÇ İLÇESİNDE DÜZENLENEN PROGRAMDA AİLE YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, BAĞIMLILIKLA MÜCADELE VE DEĞERLER EĞİTİMİ ELE ALINDI.