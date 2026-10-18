GençTek forumunda öğrenciler dijital ve toplumsal sorunlara çözüm aradı

GençTek Öğrenci Forumu Bayburt'ta gerçekleşti

Bayburt'ta düzenlenen GençTek Öğrenci Forumu kapsamında öğrenciler, farklı tematik masalarda bir araya gelerek gündelik ve dijital yaşamın getirdiği sorunlara yönelik fikirlerini paylaştı. Etkinlik, katılımcılara görüşlerini ifade etme ve somut öneriler geliştirme fırsatı sundu.

Masalarda öne çıkan konular:

Öğrenciler masalarda özellikle siber güvenlik, dijital yaşam ve bilişim etiği konularını tartıştı. Bunun yanı sıra toplumsal sorunlara ilişkin değerlendirmeler yapıldı; katılımcılar ele aldıkları başlıklarda çözüm önerilerini ve proje fikirlerini hazırlanan formlara yazarak paylaştı.

Çözüm odaklı çalışma ve değerlendirme:

Etkinlik, öğrencilerin farklı bakış açılarını bir arada değerlendirmesine ve ortak fikirler geliştirmesine olanak sağladı. Forum süresince yürütülen çalışmalar, katılımcıların sorunlara analitik ve çözüm odaklı yaklaşımını güçlendirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da masalardaki çalışmaları takip ederek öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceledi ve fikir alışverişine destek verdi.

GENÇTEK FORUMU’NDA ÖĞRENCİLER SORUNLARA ÇÖZÜM ARADI