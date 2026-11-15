Generallikten oto yıkamacılığına: Kerküklü eski pilotun İstanbul’da yeni hayatı

Khudhur Ahmed Raoof Weli, Saddam Hüseyin döneminde 17 yıl general olarak görev yaptı. Kerkük doğumlu ve 60 yaşında olan Weli, hem pilot hem de yüksek rütbeli bir asker olarak anıldı. 2003'teki koalisyon güçlerinin Bağdat işgali sonrası güvenlik endişesiyle saklanmaya başladı; bir yıl sonra Amerikan askerleri tarafından bulunduğunu söylüyor. Yaşadıkları zinciri, evi bombalanan ve eşini kaybeden bir insanın hikâyesi olarak anlatıyor.

Savaş yılları ve Saddam dönemi:

Weli, Irak ordusunda general olarak görev yaptığı süre içinde İran, Kuveyt ve ABD ile yaşanan çatışmalardan söz etti. İran ile yaşanan savaşta ağır kayıplar verdiklerini belirterek, sınır hattındaki bir göl nedeniyle başlayan çatışmaların uzun süren bir savaşa dönüştüğünü anlattı. Kendisi, Saddam rejiminden önce Vatban İbrahim el-Hassan gibi isimlerle çalıştığını, okulu bitirdikten sonra askere katıldığını söyledi.

Kendisinin aktardığına göre, Saddam Hüseyin için ihanetin önemli bir boyutu da aile içinden geldi. Weli, Amerikan başkanının ödül ve vatandaşlık sözü üzerine Saddam ın yerinin amca oğlunca bildirildiğini ve bunun ardından Saddam ın yakalandığını iddia etti. Weli, bu sürece ilişkin sözlerinde Saddam ın direnmesine rağmen çıkarıldığını ve boğularak öldürüldüğünü söyledi.

Aile kayıpları, kaçırılma ve cezalandırılma:

2003 sonrası dönemde Weli nin evi vuruldu; bu saldırıda eşini kaybettiğini ve korumalarından dört kişinin öldüğünü belirtiyor. Takip edildiğini, sürekli saldırılara maruz kaldığını ve nihayetinde DEAŞ mensupları tarafından kaçırıldığını anlattı. Weli, kaçırıldıktan sonra işkence gördüğünü ve parmaklarının kesildiğini ifade etti. Bu dönemi anlatırken ölümden korkmadığını, asıl üzüntüsünün etrafındakilerin sürekli hedef olması ve sivillerin zarar görmesi olduğunu vurguladı.

Türkiye'ye göç ve yeni meslek hayatı:

Weli, 2013 yılı 5 Kasım'da Irak ı terk ettiğini ve Türkiye ye ulaştığını söyledi. İlk olarak Sivas a gönderildi; orada yaklaşık 2,5 yıl kaldı ve bulunduğu ilde tercümanlık yaparak geçimini sağladı. Daha sonra 2017 de İstanbul a yerleşip evlendiğini, vatandaşlık sürecini tamamladığını ve adının Khudhur iken Fatih olarak değiştirildiğini belirtti.

İstanbul da oto yıkama sektöründe çalışmaya başladığını, ayrıca pasta cila işlemleri yaptığını söyleyen Weli, 5 dil bildiğini ve eskiden emrinde bin kişi, 36 koruma bulunduğunu hatırlattı. Generallikten bu işe geçişin kendisi için ağırlık taşımadığını ifade ederek, 'Şu an bu işi yapmak bana hiç ağır gelmiyor. Bizim yazgımızı Allah bilir. Ben memnunum Allahımdan. Her zaman da şükür ederim' dedi.

Türk toplumu ve teşekkür:

Türkiye dönemine ilişkin minnettarlığını sıkça dile getiren Weli, Sivas ta bir muhtar ve emniyet mensuplarının kendisiyle ilgilendiğini, insanların kapılarını açtığını söyledi. Türk milletine teşekkür ederek, burada kendisine sunulan desteğin yer değiştirme sürecini kolaylaştırdığını vurguladı. Weli, oto yıkama ve cila işinden kazandığı parayla yaşamını sürdürdüğünü ve Türkiye de yeni bir hayata uyum sağladığını belirtti.

Eski bir generalin, pilotun ve korumaların komutanının; savaş, kayıp ve kaçış dolu geçmişinden sonra basit bir oto yıkamacıda çalışarak yaşamını kurmasının öyküsü, hem kişisel dayanma hem de göç sonrası yeniden inşa örneği olarak öne çıkıyor.

KHUDHUR AHMED RAOOF WELİ, İSTANBUL'DA ÇALIŞTIĞI BİR OTO YIKAMADA GEÇİMİNİ SAĞLIYOR.