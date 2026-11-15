Elazığ’da uzlaşı masası: kolanjiyokarsinomda disiplinler arası yaklaşım tartışıldı

toplantının kapsamı ve hedefleri:

Elazığ’da düzenlenen Kolanjiyokarsinom Sempozyumu, safra yolu kanserlerinin tanı ve tedavisinde son gelişmeleri masaya yatırdı. Girişimsel Onkoloji Derneği desteğiyle Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Artaş başkanlığında gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık 150 akademisyen ve hekimi bir araya getirdi. Toplantının ana hedefi, kolanjiyokarsinom gibi heterojen ve tedavisi güç bir hastalıkta multidisipliner iş birliğinin güçlendirilmesi ve yeni tedavi yaklaşımlarının değerlendirilmesiydi.

katılımcılar ve konuşmacılar:

Sempozyuma konuşmacı olarak Girişimsel Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Okan Akhan ve yönetim kurulu üyeleri, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ile girişimsel radyoloji, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, cerrahi onkoloji, gastroenteroloji ve patoloji gibi farklı anabilim dallarından uzmanlar katıldı. Katılımcı profili, sempozyumun multidisipliner yapısını vurgulayarak, klinik uygulamalar ile akademik çalışmalar arasında köprü kurulmasına katkı sağladı.

gündem maddeleri ve akademik değerlendirme:

Programda kolanjiyokarsinomun güncel tanı yöntemleri, cerrahi ve sistemik tedavi seçenekleri ile son yıllarda ön plana çıkan girişimsel onkoloji ve radyasyon onkolojisi teknikleri kapsamlı biçimde ele alındı. Sunum ve tartışmalarda, yenilikçi tedavi yaklaşımlarının hangi hasta gruplarına uygulanabileceği, multidisipliner karar süreçlerinin nasıl yapılandırılacağı ve bölgesel merkezlerin kapasitesinin artırılması gibi pratik konular üzerinde duruldu.

Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Hakan Artaş toplantının önemini şu sözlerle ifade etti: "Kolanjiyokarsinom sıklığı artan, heterojen bir hastalıktır. Bu nedenle tanı ve tedavi süreçleri oldukça karmaşık, farklı tıp disiplinlerinin birlikte çalışmasını gerektiren önemli bir kanser türüdür. Günümüzde bu hastalığın tedavisinde cerrahi ve sistemik tedavilerin yanı sıra girişimsel onkoloji ve radyasyon onkolojisi alanlarında da önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu toplantıyı düzenlemekteki temel amacımız, ülkemizin farklı merkezlerinde görev yapan değerli hocalarımızı Elazığ’da bir araya getirerek güncel bilimsel gelişmeleri paylaşmak, yeni tedavi yöntemlerini tartışmak ve bu yöntemlerin hastalarımıza nasıl uygulanabileceğini değerlendirmekti. Yaklaşık 150 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu bilimsel buluşmanın gördüğü ilgi bizleri son derece mutlu etti. Farklı şehirlerden ve farklı uzmanlık alanlarından hekimlerin aynı bilimsel platformda buluşması, multidisipliner yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Fırat Üniversitesi Hastanesi olarak yalnızca bölgemizde değil, ülkemiz genelinde de bilimsel gelişmelere katkı sunan, yeni tedavi yaklaşımlarının tartışıldığı ve meslektaşlarımız arasında akademik iş birliğinin güçlendiği organizasyonlara ev sahipliği yapmayı önemsiyoruz. Toplantımıza katkı sunan, şehir dışından gelerek bizlerle bilgi ve deneyimlerini paylaşan tüm hocalarımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum"

Program, katılımcıların karşılıklı görüş alışverişleri, olgu tartışmaları ve bilimsel değerlendirmeleriyle sona erdi. Etkinlik, Elazığ’ın sağlık alanındaki akademik organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesini ortaya koyarken, kolanjiyokarsinom tedavisinde disiplinler arası iş birliğinin önemine dair somut adımların atılmasına zemin hazırladı.

ELAZIĞ’DA DÜZENLENEN KOLANJİYOKARSİNOM SEMPOZYUMU, TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNDEN YAKLAŞIK 150 AKADEMİSYEN VE HEKİMİ BİR ARAYA GETİRDİ. SAFRA YOLU KANSERLERİNDE GÜNCEL TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN ELE ALINDIĞI TOPLANTIDA, YENİLİKÇİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE MULTİDİSİPLİNER İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ VURGULANDI.