Aydın'da infaz kurumlarında işyurdu verimliliği ve üretim çeşitliliği ele alındı

Aydın'da işyurdu faaliyetleri değerlendirmesi:

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy başkanlığında düzenlenen toplantıda, ceza infaz kurumları bünyesindeki işyurdu faaliyetlerinin mevcut durumu ve geliştirme alanları ele alındı. Toplantının ana hedefi, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve kurum içi çalışmaların daha verimli hale getirilmesine ilişkin ortak yaklaşım oluşturulmasıydı.

görüşülen başlıca konular:

Katılımcılar üretim süreçlerinin geliştirilmesi, faaliyet alanlarının çeşitlendirilmesi ve kaynakların etkin kullanılması konularında görüşlerini paylaştı. Özellikle süreç analizi, maliyet etkinliği ve işyurdu faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması üzerinde duruldu. Toplantıda elde edilen değerlendirmeler, uygulamaya dönük önerilerle desteklendi.

katılımcılar ve sonuç odaklı istişareler:

Toplantıya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mecit Alemşah Çetin, Cumhuriyet Savcısı Aydın Karabıçak, Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri Tamer Arslan, Hasan Özdoğan, Mehmet Erdem ve Ahmet Özt mur’un yanı sıra işyurdu saymanı ve infaz ve koruma memurları katıldı. Katılımcıların değerlendirme ve önerileri dinlendikten sonra, uygulamaya yönelik adımların belirlenmesine yönelik karşılıklı istişarelerle toplantı sona erdi.

Toplantıda öne çıkan öneriler arasında, üretimde verimlilik artırımı, faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve kaynakların etkin kullanımı yer aldı. Bu çerçevede atılacak adımların planlanması ve izlenmesiyle işyurdu faaliyetlerinin kurum amaçlarına daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor.

AYDIN'DA FAALİYET GÖSTEREN CEZA İNFAZ KURUMLARININ İŞYURDU ÇALIŞMALARI, ÜRETİM SÜREÇLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI AMACIYLA DÜZENLENEN TOPLANTIDA DEĞERLENDİRİLDİ.