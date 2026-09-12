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Gerede'de dumanlar dağıldı: geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Gerede'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 5 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı; söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 23:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gerede'de dumanlar dağıldı: geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Yangına müdahale ve kontrol:

Bolunun Gerede ilçesindeki Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tesis içinde başlayan alevler kısa sürede yayılarak fabrikanın büyük bir bölümünü sardı.

Ekiplerin müdahalesi ve yaralananlar:

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun bir çalışma başlatarak yangına müdahale etti; yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından alevler kontrol altına alındı. Olayda ilk gelen bilgilerde 1 fabrika işçisinin hafif şekilde yaralandığı, ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bolu Valiliği ise yaptığı açıklamada yangında toplam 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor:

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından bölgede yoğun söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, ekiplerin soğutma çalışmalarını aralıksız yürüttüğünü ve alandaki çalışmaları takip ettiklerini açıkladı.

Bolu’daki fabrika yangını kontrol altına alındı

Bolu’daki fabrika yangını kontrol altına alındı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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