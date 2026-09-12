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Kavgada iki el ateş: mağdur bacağından vuruldu, şüpheli kısa sürede yakalandı

Küçükçekmece Aşık Veysel Caddesi'nde akşam çıkan kavgada bir kişi 2 el ateşle bacağından yaralandı; yaralı işletmeye sığınıp hastaneye kaldırıldı, şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 23:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kavgada iki el ateş: mağdur bacağından vuruldu, şüpheli kısa sürede yakalandı

Küçükçekmece'de sokak ortasında silahlı saldırı

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde akşam saat 21.00 sıralarında iki kişi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkararak husumetlisine 2 el ateş etti. Mermilerden biri hedefi bacağından vurarak şahsı yaraladı.

kavga ve yaralanma:

Bacağından yaralanan kişi can havliyle cadde üzerindeki bir işletmeye sığındı. Olayı gören çevredekiler yaralıya ilk müdahalede bulundu ve durumun bildirilmesi üzerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

şüphelinin yakalanması ve soruşturma:

Saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda şüpheli kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler devam ederken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması ve delil araştırması sürüyor.

Küçükçekmece’de bir şahıs sokak ortasında husumetlisini bacağından vurdu

Küçükçekmece’de bir şahıs sokak ortasında husumetlisini bacağından vurdu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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