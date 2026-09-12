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Gerede'de geri dönüşüm fabrikasında dört saati aşkın yangın: 1 işçi hafif yaralandı

Gerede'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın yaklaşık dört saattir sürüyor; 1 işçi hafif yaralandı, müdahale dronla görüntülendi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 22:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gerede'de geri dönüşüm fabrikasında dört saati aşkın yangın: 1 işçi hafif yaralandı

Gerede'de geri dönüşüm tesisinde devam eden yangın

Bolu'nun Gerede ilçesindeki Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tesis içinde başlayan alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın geniş bir bölümünü sardı ve söndürme çalışmaları yaklaşık dört saattir sürüyor.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışma yürütürken, jandarma çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldiği bildirildi. Çıkan yangında 1 fabrika işçisi hafif şekilde yaralandı; ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

yetkililer ve görüntü kayıtları:

Yangının boyutu ve müdahale çalışmaları, yangının dördüncü saatinde drone ile havadan görüntülendi. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ile Gerede Kaymakamı Fatih Kaya fabrikada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş olup, ekiplerin söndürme çalışmaları ve incelemeleri devam ediyor.

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDEKİ GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGININ SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA...

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDEKİ GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGININ SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA YAKLAŞIK 4 SAAT GERİDE KALDI. 1 FABRİKA İŞÇİSİNİN HAFİF ŞEKİLDE YARALANDIĞI FABRİKA YANININA MÜDAHALE ANLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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