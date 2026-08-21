Gerede'de şeker yüklü tırın dorsesinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

olayın özeti:

Bolu D-750 kara yolunun Gerede ilçesi Aktaş mevkiinde, Ankara yönüne giden şeker yüklü bir tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tırın dorsesinin büyük bölümünü etkisi altına alırken yol kenarındaki ormanlık alana da sıçradı.

yangının gelişimi:

Olay sırasında tırdan yükselen alevler çevreye yayıldı ve alevlerin yoğunluğu dorsenin büyük kısmını kapladı. Bölgeden gelen ihbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücünün durumu ve olay anına ilişkin başka bir yaralanma bilgisi haberde yer almıyor.

müdahale, hasar ve soruşturma:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hem dorsedeki hem de ormanlık alandaki alevler kontrol altına alındı ve yangının daha fazla büyümesi önlendi. Yangın sonucunda tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yetkilerce inceleme başlatıldı; yangının çıkış nedeni soruşturma ile belirlenecek.

BOLU’DA SEYİR HALİNDEKİ ŞEKER YÜKLÜ TIRIN DORSESİ YANDI