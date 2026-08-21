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Gerede'de şeker yüklü tırın dorsesinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

Gerede Aktaş mevkiinde şeker yüklü tırın dorsesinde başlayan yangın, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı; itfaiye müdahalesiyle büyüme önlendi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:42

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gerede'de şeker yüklü tırın dorsesinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

olayın özeti:

Bolu D-750 kara yolunun Gerede ilçesi Aktaş mevkiinde, Ankara yönüne giden şeker yüklü bir tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tırın dorsesinin büyük bölümünü etkisi altına alırken yol kenarındaki ormanlık alana da sıçradı.

yangının gelişimi:

Olay sırasında tırdan yükselen alevler çevreye yayıldı ve alevlerin yoğunluğu dorsenin büyük kısmını kapladı. Bölgeden gelen ihbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücünün durumu ve olay anına ilişkin başka bir yaralanma bilgisi haberde yer almıyor.

müdahale, hasar ve soruşturma:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hem dorsedeki hem de ormanlık alandaki alevler kontrol altına alındı ve yangının daha fazla büyümesi önlendi. Yangın sonucunda tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yetkilerce inceleme başlatıldı; yangının çıkış nedeni soruşturma ile belirlenecek.

BOLU’DA SEYİR HALİNDEKİ ŞEKER YÜKLÜ TIRIN DORSESİ YANDI

BOLU’DA SEYİR HALİNDEKİ ŞEKER YÜKLÜ TIRIN DORSESİ YANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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