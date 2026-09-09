Gerede'de silolar bölümünde başlayan yangın büyümeden kontrol altına alındı

Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan talaş fabrikasında, Karma Organize Sanayi mevkiinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Olay, fabrikanın silolarının bulunduğu bölümde yaşandı.

yangının çıkışı ve ilk ihbar:

Edinilen bilgiye göre, siloların bulunduğu kısımda elektrik kutusundan henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

itfaiye müdahalesi ve sonuç:

Olay yerine sevk edilen Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri alevleri hızla kontrol altına alarak yangının büyümesini engelledi. Erken müdahale sayesinde muhtemel daha büyük bir facianın önüne geçildi. Yangının çıkış nedeni ise yetkililerce araştırılıyor.

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE TALAŞ FABRİKASINDA ELEKTRİK KUTUSUNDAN ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN ERKEN MÜDAHALESİ NETİCESİNDE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.